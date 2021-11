TIDLIGERE SPILLER: Mohamed Aboutrika spilte 100 landskamper for Egypt mellom 2001 og 2013. Nå opptrer han som TV-ekspert for kanalen BeIn Sports. I helgen kom han med kontroversielle slengbemerkninger mot LGBTQ-samfunnet etter støttemarkeringen i Premier League.

Qatars største TV-nettverk i hardt vær: Fotballhelt kalte LHBT «propaganda» i studio

Under helgens Premier League-runde viste spillerne sin støtte til LHBT-samfunnet ved å fronte kapteinsbind og skolisser med regnbuefarger. Da svarte Mohamed Aboutrika (43) hos qatarske beIN Sports med å kalle homofili «en farlig ideologi». Det vekker kraftige reaksjoner.

Av Daniel Nerli Gussiås

Publisert: Nå nettopp

Under en seanse vist på kanalen fyrer Aboutrika, en mann som har 100 landskamper for Egypt, løs mot støttemarkeringene for LHBT-rettigheter. I Norge er LHBT ivaretatt som en del av Amnesty. De jobber for lesbiske, homofile, bifile og transpersoners rettigheter.

Under det to minutter lange klippet, som foregår på arabisk, kommer Aboutrika med flere grove slengbemerkninger.

– Dette er ikke bare mot muslimsk tro, men også mot menneskets natur. I Koranen står det at vi skal hedre Adams barn, men dette er ikke å hedre barn. Vi ydmyker dem, sier Aboutrika, uten særlig motstand fra de andre i studio, ifølge anerkjente The Athletic.

Nasjonens store stjerne, Liverpools Mohamed Salah, deltok i markeringen. Dette ble ikke konkret adressert av Aboutrika. Han skal videre ha oppfordret kanalen til å slutte å vise markeringene fra Premier League.

The Athletic melder at Premier League reagerer sterkt på at en rettighetshaver lar slike synspunkt komme til overflaten.

FORBILDE: Mohamed Salah er et stort forbilde for barn og unge i den arabiske verden.

Kanalen har ennå ikke gått ut offentlig og beklaget opptrinnet, men nettstedet Deadline melder at den tidligere spilleren skal ha blitt straffet internt. Det samme nettstedet formidler også at det meste tyder på at Aboutrika skal fortsette å jobbe med fotball for BeIN Sports.

Ikke bare er TV-nettverket Qatars største. Det opererer også i Frankrike, USA, Canada, Australia, New Zealand, Tyrkia, Hongkong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Filippinene og Thailand.

Nasser al-Khelaifi er styreleder i beIN Sports. Mange kjenner ham nok mest som klubbpresident i Paris Saint-Germain.

PSG-PRESIDENT: Nasser al-Khelaifi (t.v.) signerte Lionel Messi til Paris Saint-Germain i sommer.

Organisasjonen FARE, som kjemper mot diskriminering i fotballen, reagerer sterkt på uttalelsene fra Aboutrika.

– Det er veldig skuffende å se den egyptiske legenden Mohamed Aboutrika gå ut mot markeringene i Premier League, samtidig som han bruker religiøse argumenter imot det, skriver organisasjonen på Twitter.

En talsmann for beIN Sports har i etterkant av opptrinnet uttalt at de er en mediegruppe som vil støtte arbeidet for menneskers rettigheter til å ta egne valg, i enhver religion og kultur.

– Vi vil fortsette å promotere markeringene fra Premier League, sammen med andre initiativ som støtter LGBTQ og andre minoriteter, melder kanalen.

Qatar har lenge vært i hardt vær for sine brudd på menneskerettigheter og behandlingen av fremmedarbeidere opp mot neste års fotball-VM. I forrige uke ble to NRK-journalister arrestert i landet for å bedrive kritisk journalistikk mot regimet. De fikk også beslaglagt alt av teknisk utstyr før de fikk returnere til Norge etter over et døgn på glattcelle.

VM i Qatar spilles i november og desember 2022.