MYE PÅ SPILL: Med Conference League-kvartfinale som mulig gevinst vil Ola Solbakken og Ulrik Saltnes ikke fokusere på vinnersjanser – i kjent Bodø/Glimt-stil.

Mener Glimt må heve seg før ny Europa-test: − Utrolig mye psykologi

AKERSLOOT (VG) Seiersmål i sluttminuttene var ikke nok til å skape feststemning i Bodø. Prestasjonene må bli betydelig bedre, mener Glimt-leiren, før nok en tøff bortetest i Europa.

Publisert: Nå nettopp

– Vi var ikke fornøyd. Det var ikke musikk i garderoben engang. Det sier litt når vi slår AZ Alkmaar. Det var ikke dårlig stemning, men vi vet hvor mye bedre vi kunne vært, sier Ola Solbakken.

VG møter ham og kaptein Ulrik Saltnes like utenfor hotellet deres i avsidesliggende Akersloot, en kort kjøretur fra Alkmaar.

– Det lukter litt som Melhus. Bortsett fra det er det ikke så mye som er likt, smiler Solbakken.

De nygjødslede jordene langs motorveien gir en bondsk følelse som heller ikke minner om mektige Stadio Olimpico eller Celtic Park, hvor Bodø/Glimt har gjennomført store fotballbragder tidligere i turneringen.

AFAS Stadion i Alkmaar huser kun 19 500 tilskuere, men kan vise seg å bli en vel så tøff oppgave som de forhenværende bortemøtene med Roma og Celtic.

– Det er vanskelig å sammenligne. Det slår meg at det er utrolig mye psykologi i europeisk fotball. Du har de aller beste lagene i verden som tilsynelatende vinner uansett, men så har du en liten «bunch» under der hvor ting er litt mer sånn «hvem tør å være best i dag?», sier Ulrik Saltnes, og fortsetter:

– AZ gjorde en ok prestasjon på Aspmyra, men det er vanskelig å vurdere styrkeforholdet. Det er definitivt et godt lag og på de fleste objektive parameterne så er det vel de som er favoritt, sier Saltnes i suset fra vinden og de lavthengende flyene med kurs mot storflyplassen Schiphol.

MOT SKYENE: Ola Solbakken og Bodø/Glimt sikter høyt og jakter stadig nye skalper og bedre prestasjoner.

Til tross for at han ble matchvinner fra krittmerket, var Ola Solbakken klar og tydelig på at Bodø/Glimt ikke viste seg fra sin beste side i hjemmemøtet i Bodø.

– Det er godt at vi har en kamp til å gjøre det på. Alt ligger til rette for at det kan bli det. Måten de spiller på passer oss egentlig ganske bra hvis vi bare er knappet hvassere, sier Solbakken – og fortsetter:

– Vi har ikke noe å forsvare. Vi skal angripe og være Bodø/Glimt. Jeg vet at vi kan være mye bedre enn sist gang, men det blir selvsagt en tøff oppgave når vi er et lag utenfor sesong og møter det største formlaget i Nederland.

– Hva var det som frustrerte deg mest sist?

– Det er helt sinnssyke rom. Hvis vi får spilt av det første presset så er det så store rom, da er det nesten som en kontring. Hvis vi blir flinkere på det, da blir det store rom og da må vi straffe dem.

TEAM: Midtstopper Brede Moe (f.v.), trener Aasmund Bjørkan, hovedtrener Kjetil Knutsen og sport manager Håvard Sakariassen på vei hjem etter å ha gjennomført treningsøkten i Alkmaar.

Også på pressekonferansen tidligere på dagen kom det tydelig frem at Bodø/Glimt har mer å gå på.

– Det er først og fremst ikke en skjebnekamp, men en utrolig spennende kamp. Vi skal prestere bedre enn forrige kamp, det er vår inngang til kampen. Vi var veldig fornøyd med den defensive prestasjonen mot AZ, men ikke så fornøyd med det offensive, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen.

– Det sier veldig mye om gruppen at vi ikke var helt fornøyd etter forrige kamp. Vi er på jakt etter en bedre prestasjon, mente backen Brice Wembangomo.

Og mens det norske fotballpublikumet stiller seg spørsmålet om et norsk lag kan være i stand til å vinne en stor europeisk turnering, er svaret fra Ulrik Saltnes:

– Det er umulig å svare på. Det er for så vidt ikke målet heller. Da vi kom på annenplass i gruppen var jeg på en måte fornøyd, for da fikk vi to kamper til. Jeg vil bare være med og utvikle meg, utvikle laget og prøve å prestere best mulig. Å vinne er ikke et mål i det hele tatt, sier Glimt-kapteinen.