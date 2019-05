FREMTIDIGE LAGKOMPISER? Chelseas Eden Hazard (t.v.) og Manchester Uniteds Paul Pogba fra en kamp den 25. februar 2018. Foto: OLI SCARFF / AFP

Hevder Madrid planlegger ellevill kjøpefest i sommer

Real Madrid har allerede brukt nær 500 mill. kroner på å hente stopperen Éder Militão. Ifølge AS er det bare starten på en handlerunde som kan koste over fem milliarder kroner.

Den brasilianske Porto-stopperen ble klar for Madrid-klubben i midten av mars, men slutter seg altså ikke til hovedstadsklubben før i sommer.

Da kan Militão bli den første av mange nye fjes på Santiago Bernabéu, i hvert fall om vi skal tro AS.

Den Madrid-baserte sportsavisen lister opp en handleliste som består av følgende stjerner:

Paul Pogba (26), midtbane, Manchester United

Eden Hazard (28), ving, Chelsea

Christian Eriksen (27), offensiv midtbane, Tottenham

Tanguy N’Dombélé (22), defensiv midtbane, Lyon

Luka Jovic (21), spiss, Eintracht Frankfurt

Totalt ser Madrid-klubben for seg at den må ut med omkring 4,75 milliarder kroner for de fem, og legger man til summen som er brukt på Éder Militão, overstiger totalen altså fem milliarder.

Om alt går i boks, er heller usikkert, men det betyr i så fall at Madrid-klubben vil bruke mer på én sommer enn den har brukt de foregående fem årene, ifølge AS. Det tallet er omkring 4,4 milliarder kroner.

Hvordan skal en slik kjøpefest så finansieres? Ifølge AS har klubben nær 1,5 milliarder på bok, men samtidig regner Real Madrid med å frigi midler ved hjelp av spillerkjøp.

Gareth Bale, James Rodríguez (utlånt til Bayern) og Mateo Kovacic (utlånt til Chelsea) er blant spillerne som går en uviss sommer i møte.

I tillegg til å selge unna, skal klubben være villig til å ta opp lån for å finansiere det utestående.

Publisert: 05.05.19 kl. 11:05

