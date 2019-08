JÜRGEN TOPP: Liverpool-manager Jürgen Klopp var i ekstase etter at Liverpool sikret seg supercupseieren over Chelsea. Foto: Andrew Powell / Liverpool FC

Kommentar

Triumfen var nok størst for Klopp

(Liverpool – Chelsea 2–2, 5–4 på straffer) Jürgen Klopp jubler vilt for å vinne UEFAs Supercup, og det føles nesten som en viktigere triumf for manageren enn for Liverpool.

Liverpool kan plusse på et trofé til i skapet, men dette er ikke det viktigste og denne klubben har mange. Jürgen Klopp har få.

Han ble stemplet som en «taper» etter seks finalesmeller på rad før Champions League-seieren i våres, og denne sesongens første finale endte også med nederlag, på straffer mot Manchester City i Community Shield (den engelske supercupen).

Isolert sett hadde dét tapet minimal betydning, og isolert sett kan man sikkert si at seieren over Chelsea i UEFAs supercupfinale heller ikke er veldig stor.

JUBELRUS: Liverpool-spillerne feirer triumfen, med Sadio Mané, som scoret to mål, i midten og keeperhelten Adrián til høyre. Foto: TOLGA BOZOGLU / EPA

Men for Klopp var den åpenbart av betydning likevel. Han tok helt av etter at reservekeeper Adrián reddet den siste straffen. For ni dager siden ble målvakten hentet for å sitte på benken, men plutselig ble Alisson skadet og like plutselig ble den nye mannen det store midtpunktet.

Etterpå setter Jürgen Klopp opp sitt største glis og kopierer en av sine store helter, Rocky Balboa, som sto i bokseringen og skrek «Adriiiiaaan» for å finne kona (med samme navn som Liverpools keeper).

Klopp så ut til å bekymre seg lite for at laget hans slet seg ut i 120 minutter, at hverdagen er rett rundt hjørnet, at en lang hjemreise ventet og at det er bortekamp mot Southampton allerede lørdag ettermiddag. Der nytter det neppe å surre bort poeng hvis Manchester City skal kunne slås til slutt, et City som har vunnet ligaen etter å ha tatt henholdsvis 100 og 98 poeng, av 114 mulige, i de to siste sesongene.

Men Klopp var for glad til å tenke på det. Han har vært trener siden begynnelsen av århundret, men aldri i klubber som henter hjem titler år etter år, som Pep Guardiola og José Mourinho. Klopp har bygd opp lagene selv, dette var hans syvende trofé (tre av dem i «supercuper»), sammenlignet med Guardiolas 28 og Mourinhos 25.

Tar man bort supercupene, som mange mener det er litt tåpelig å regne med, har både Guardiola og Mourinho 20. Klopp står da med fire, to liga- og et cupmesterskap med Borussia Dortmund, samt Champions League med Liverpool.

Det er mulig å argumentere tungt for at Klopps managerprestasjon handler om mer enn trofeer og titler, at måten han har løftet Dortmund og Liverpool på uansett er blant de mest imponerende fotballjobbene i dette århundret.

Men nå er han trolig forbi en slik tankegang selv. Nå har han et Liverpool-lag som i to sesonger har vist at det kan konkurrere med de beste i i England og Europa. Nå må Klopp skape en vinnerkultur, bli vant til å vinne, og da føles sikkert denne finaleseieren som en «kickstart» på sesongen.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Så gjenstår det å se om Liverpool kan ha den samme stabiliteten som i forrige sesong. Det vil nok kreves dersom den 30 år gamle ligagullforbannelsen skal overvinnes. Liverpool tapte bare én av 38 kamper, men endte likevel poenget bak Manchester City. Det er ingen grunn til å tro at Pep Guardiola tillater City å bli veldig mye dårligere denne sesongen.

Liverpool har åpnet sesongen solid. I finalen mot Chelsea løftet laget seg da Roberto Firmino kom inn ved pause, og Sadio Mané scoret to ganger i sin første kamp fra start denne sesongen.

Et Chelsea som fikk 0–4-bank av Manchester United i seriestarten var imidlertid ikke noe dårligere enn Liverpool, og det er muligens et skummelt tegn.

Mye av grunnen var vesle N’Golo Kanté, tilbake etter langvarig skade og gigantisk på midten. Dessuten fikk Christian Pulisic sjansen fra start. Den amerikanske 20-åringen imponerte stort.

Men Chelsea fikk ikke med seg noe hjem til ENgland, og som Jürgen Klopp konkluderte overfor Jan Åge Fjørtoft i Viasat: – I dag handlet det ikke om hvordan vi spilte, men om å vinne.

Han føler seg neppe som noen finaletaper lenger nå.

35 år gamle Stéphanie Frappart ble den første kvinne som dømte en herrekamp i UEFA-regi. Hun kom meget bra fra det, la seg på en konsekvent linje og var imponerende tett på situasjonene hele veien. Straffen som ga Chelsea 2–2 ble diskutert og kan diskuteres, men videodommerne konkluderte med at det ikke var noen åpenbar feil og da er det vel bare å konstatere at det var riktig.

HYLLET AV KLOPP: Jürgen Klopp mente om Liverpool hadde spilt som dommerne dømte – hadde du vunnet 6–0. Her linjedommer Manuela Nicolosi (til venstre) og hoveddommer Stéphanie Frappart. Foto: Adam Davy / PA Wire / NTB SCANPIX

