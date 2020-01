ELEGANT: 38 år, men fortsatt med ambisjoner: Zlatan Ibrahimovic på plass i Milano. Foto: Spada / LaPresse

Zlatan Ibrahimovic: – I stedet for å løpe, skal jeg skyte fra 40 meter

Zlatan Ibrahimovic hevder at han hadde flere tilbud nå som 38-åring enn han hadde som 28-åring. Kanskje blir han å se i AC Milan-drakt nummer 21 mandag.

Motstander er Morten Thorsbys Sampdoria.

Zlatan Ibrahimovic er altså tilbake i klubben som han forlot for åtte år siden. Det er sunget noen arier på La Scala siden den gang, og svensken er klar på at han ikke blir værende i klubben lengre enn til sommeren - om det skulle vise at han ikke holder nivået.

Mange trodde at det skulle bli umulig for Ibrahimovic å komme tilbake etter skaden han pådrog seg i Manchester United-tiden, men han har vist at det er mulig.

Etter at Los Angeles Galaxy-eventyret var over i november, sa han til fansen at de igjen kunne begynne å se på baseball. Selv var han altså tent på mer fotball. Kontrakten går til sommeren - med opsjon på ett år til.

– Det er umulig å spille som jeg gjorde for ti år siden, men jeg vet hva jeg må gjøre: I stedet for å løpe, skal jeg skyte fra 40 meter, sa han på en pressekonferanse gjengitt av blant andre Sky Sports.

Manchester United var hans siste klubb i Europa, der han signerte hele 28 mål i sin første sesong, før en kneskade satte stopper for sesong nummer to.

Han har spilt i fire av de fem store europeiske ligaene, samt Eredivisie i Nederland - og har hentet sølvtøy overalt.

AC Milan sliter imidlertid denne sesongen. De er bare nummer 11 på tabellen og tapte 5–0 for Atalanta rett før jul. Det er klubbens største tap i Serie A på mer enn 20 år.

– Milan er fremdeles Milan. Historien kan ingen endre, sa Ibrahimovic.

– Jeg kommer for å hjelpe klubben. Vi får ta en kamp av gangen. Det er en maraton. Det er ikke 100 meter sprint.

Svensken innser at han er en mer middelmådig spiller enn tidligere, men at han er villig til å ofre mye for å prestere.

– Ikke alle lider å lide, men jeg gjør det ... og jeg forventer mye fra mine lagkamerater, sa Zlatan ifølge Sky Sports.

VG-tips:

* Det spilles nesten full runde i italiensk Serie A mandag.

* Milan skal hente seg inn etter et skuffende 0-5-bortetap for Atalanta i den siste kampen før jul. Det var lagets første nederlag på fem kamper, men uansett så er ikke 11. plass på tabellen før helgens øvrige kamper noe særlig for en storklubb som Milan.

* Ibrahimovic er altså spilleklar. Det er mulig at svensken kan løfte laget. Men det kan også være at han rett og slett er blitt for statisk for italiensk toppfotball - han har tross alt blitt 38 år.

* Sampdoria har vunnet to av seks siste seriekamper, og sliter i nedrykksstriden. 14 mål på 17 seriekamper er stusslige saker - kun to lag er svakere på akkurat den biten. Bortefasit: 2-0-6. Caprari (a) soner.

* Vi skulle gjerne hatt mer enn 1,52 i hjemmeodds, men det er det vi går for.

Publisert: 06.01.20 kl. 09:05

