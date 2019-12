KLAR FOR NY KLUBB: Carlo Ancelotti er mannen som har fått ansvaret for å løfte Evertons prestasjoner. Han ble sparket i Napoli den 11. desember. Foto: OLI SCARFF / AFP

Bekreftet: Ancelotti er ny Everton-manager

Carlo Ancelotti (60) er Evertons nye manager. Bekreftelsen skjer bare litt over timen før laget møter Arsenal i Premier League.

På egne hjemmesider skriver Everton at rutinerte Ancelotti har skrevet under på en 4,5-årskontrakt med klubben. På Twitter ønsker de ham velkommen på dette viset:

Bekreftelsen skjer bare en liten time før Everton og Arsenal, som også nylig (fredag) fikk ny manager i Mikel Arteta, barker sammen.

Hverken av de to nylig ansatte managerne kommer til å lede laget fra sidelinjen lørdag, ifølge Independent-tilknyttede Miguel Delaney. Han skriver at det er første gang i Premier Leagues historie at to lag som møtes blir ledet av midlertidige managere mens den nye sjefen allerede har blitt ansatt.

Italieneren, som for kort tid siden ble sparket fra Napoli, er ikke helt ukjent med engelsk fotball. Ancelotti vant Premier League og FA-cupen som Chelsea-trener i 2009/10-sesongen, men mistet jobben året etter da han tapte mot nettopp Everton i sesongens siste kamp. London-klubben endte på en – på daværende tidspunkt – skuffende 2. plass, ni poeng bak Manchester United.

Siden den gang har han trent storklubber på løpende bånd. Han ledet Paris Saint-Germain til triumf i Ligue 1, Real Madrid til sin første Champions League-seier på tolv år i 2014 og Bayern München til en oppskriftsmessig tabelltopp i 2016/17-sesongen.

60-åringen regnes for å være blant de beste til å håndtere stjernespillere og mottok en støttende erklæring fra Cristiano Ronaldo da han ble ryktet bort fra Real Madrid. Portugiseren ønsket at han skulle fortsette og omtalte ham som en fantastisk person.

Stjernene i Bayern fikk han imidlertid aldri grepet om og han klarte aldri å føre dem til suksess i Champions League. Han fikk sparken etter et ydmykende tap mot gamleklubben PSG – og kort tid etterpå viste det seg at flere stjernespillere hadde vendt ham ryggen. De skal blant annet ha reagert på det slappe treningsarbeidet og arrangert ekstraøkter bak ryggen på ham.

Utvalgte meritter som trener 2002/03: Champions League, Coppa Italia (Milan) 2003/04: Serie A (Milan) 2006/07: Champions League (Milan) 2009/10: Premier League, FA-cupen (Chelsea) 2012/13: Ligue 1 (PSG) 2013/14: Champions League, Copa del Rey (Real Madrid) 2016/17: Bundesliga (Bayern München)

Ancelotti har vunnet titler med samtlige lag han har trent på 2000-tallet, bortsett fra Napoli, der han ble avskjediget dagen etter å ha vunnet 4–0 mot Genk og ledet dem videre til sluttspillet i Champions League sist uke.

Everton sparket Marco Silva den 5. desember. Siden da har Duncan Ferguson hatt ansvar for laget og ledet blåtrøyene til seier mot Chelsea (3–1) og 1–1 mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

