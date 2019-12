TO PRISER: Håkon Evjen avsluttet sin tid i Eliteserien med å bli kåret til både årets spiller og årets unge spiller i 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Derfor var Håkon Evjen i Manchester: – Vi forventer mye av ham

MANCHESTER (VG) Sesongens store Eliteserie-sensasjon er fortsatt Bodø/Glimt-spiller på papiret. Likevel var Håkon Evjen (19) med sin kommende klubb AZ Alkmaar på tur til Manchester.

Evjen satt på tribunen og så sine kommende lagkamerater bli knust 0–4 av Manchester United på Old Trafford. Han reiste til England sammen med AZ-troppen, men var naturligvis ikke aktuell for spill, ettersom overgangen til den nederlandske klubben ikke trer i kraft før den 1. januar.

AZ-trener Arne Slot forklarer overfor VG hvorfor den norske unggutten fikk være med på turen.

– Det vi gjorde, var at vi tok ham med til Alkmaar, slik at han kunne finne seg et hus og gjøre noen medisinske tester. Etter disse dagene dro vi til Manchester, og han hadde lyst til å se denne kampen også. Etter det drar han på ferie i to uker.

– Det var mest en tilfeldighet at han endte opp med å bli med til denne kampen, fordi det passet med tidspunktet han kom til Alkmaar på, sier Slot.

Han stilte til pressekonferanse på Old Trafford etter at Solskjær hadde snakket ferdig, så alle de engelske journalistene hadde forlatt rommet. Han fikk kun to spørsmål – begge kom fra VG.

Fra den 1. januar er Evjen klar for å spille for AZ Alkmaar, som også har landsmennene Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø i troppen. Avtalen ble klar allerede i september og sikrer Bodø/Glimt en rekordsum på 25 millioner kroner.

– Jeg gleder meg til å se Evjen, for vi har allerede to veldig gode norske spillere. Jeg så at Håkon ble kåret til både årets spiller og årets unge spiller i Norge, så vi forventer mye av ham, men vi må gi ham litt tid. Det er alltid vanskelig når du er så ung og flytter til utlandet. Han kommer inn til et veldig godt lag, så han burde vise seg frem, og vi er spente på å se hvordan ting går med ham, sier AZ-sjefen.

Jonas Svensson er som vanlig smilende da han møter VG i pressesonen på Old Trafford, til tross for et sviende 4–0-nederlag mot Manchester United. Han forteller at Evjen har blitt tatt godt imot av den norske duoen i AZ-troppen.

– Han er veldig ung, og det er første gang i utlandet, så det kan ha sine utfordringer. Vi skal hjelpe ham så godt vi kan. Han blir som en lillebror for meg og Midtsjø, sier Svensson.

– Jeg har ikke sett ham så mye, men det jeg har sett av ham, er interessant, sier han.

Publisert: 13.12.19 kl. 07:41

