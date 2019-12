PRESENTASJON: Serie A presenterer antirasisme-kampanjen slik på sine hjemmesider. Til høyre på bildet kunstneren Simone Fugazzotto. Foto: Faksimile fra Serie As hjemmeside

Italiensk antirasisme-kampanje skaper reaksjoner

Italienske Serie A kom mandag med en serie tiltak mot rasisme - inkludert et kontroversielt valg av kunstverk.

Det er tre malerier med aper. Den anerkjente kunstneren, Simone Fugazzotto, bruker aper som et motiv som går igjen i alle sine verk.

– For en kunstner er det ingenting som er viktigere enn å prøve å endre folks oppfatning gjennom sitt arbeid, sa Fugazzotto i et intervju med football-italia.net.

– Med disse tre maleriene prøver jeg å vise at vi alle er sammensatte og fascinerende skapninger, som kan være triste eller glade, katolske, muslimske eller buddhistiske, men til syvende og sist, er det ikke fargen på huden som bestemmer hvem vi er.

Men ape-kunsten har blitt møtt med fordømmelse av mange. Sent mandag kveld la AS Roma ut en melding på sin Twitterkonto der det heter at «vi er veldig overrasket over å se at det som skal være en antirasisme-kampanje fra Serie A, viser malte aper på sosiale medier. Vi forstår at ligaen ønsker å takle rasismen, men vi tror ikke dette er den rette veien å gjøre det på».

Andre er atskillig hardere i ordbruken.

– Nok en gang gjør italiensk fotball verden målløs. I et land der myndighetene uke etter uke mislykkes med å håndtere rasismen, lanserer Serie A en kampanje som ser ut som en syk spøk, mener antirasisme-nettverket FARE.

Kick it Out, som også jobber mot rasisme, fastslår at «Serie As bruk av aper i sin antirasisme-kampanje er fullstendig upassende, og undergraver enhver positiv hensikt».

– Serie A - dere må se godt på dere selv. Hva er galt med dere? Hvor mange så på dette kunstverket og godkjente det, undrer Chelsea-spilleren Anita Asante på Twitter. Stan Collymore er en annen som har reagert negativt på kampanjen. På sosiale medier kryr det av folk som fordømmer kampanjen.

– Jeg maler bare aper som en metafor for mennesker. Det slår tilbake på rasistene, etter som vi alle er aper opprinnelig. Så jeg malte en vestlig ape, en asiatisk ape og en svart ape, sier kunstneren.

Italiensk fotball har slitt med rasisme på tribunene. Brescias Mario Balotelli og Inters Romelu Lukaku er blant spillerne som har blitt rammet denne sesongen. Tidligere har det blant annet gått ut over Napoli-stjernen Kalidou Koulibaly. Kunstneren hevder at det var episoden med Koulibaly som provoserte og inspirerte ham til å male antirasisme.

– Maleriene gjenspeiler våre verdier om fair play og toleranse, forklarte Serie A-direktøren Luigi De Siervo da han presenterte kampanjen.

– Ligaen tar et sterkt standpunkt mot enhver form for fordommer. Vi innser at rasisme er et komplekst problem, sa De Siervo og kalte rasismen «en pest som ødelegger verdens vakreste idrett».

For to uker siden ble avisen Corriere dello Sport sterkt kritisert for å bruke tittelen «Black Friday» på sin forside, sammen med bilder av Lukaku og Chris Smalling før en kamp mellom Inter og Roma. De to spillerne fordømte begge avisens forside.

Publisert: 17.12.19 kl. 09:17

