Vant prestisjekåring – Citys toppscorer på vei tilbake

Manchester Citys stjernespiss Sergio Agüero ble denne uken stemt frem til den mest ikoniske spilleren i Premier League dette tiåret. Nå er han på vei tilbake etter en skadeperiode.

Den argentinske spissen har vært satt på sidelinjen en liten stund etter en skade. Siste seriekamp 31-åringen startet var mot Chelsea 23. november.

I forrige runde returnerte Agüero og fikk ett minutt på banen helt på tampen av kampen mot Leicester. På en pressekonferanse kunne Manchester Citys manager Pep Guardiola fortelle følgende om stjernespissen sin:

– Han er ikke klar til å spille 90 minutter enda, sa Guardiola på pressekonferansen.

At Sergio Agüero er viktig for Manchester City er det ingen tvil om. Denne uken gikk han også til topps i BBCs kåring av den mest ikoniske spilleren dette tiåret. I en avstemning med 15, stakk Agüero av med hele 26 prosent av stemmene. Nestemann på lista var tidligere lagkamerat James Milner (Liverpool) på tolv prosent.

Endring i formasjon

De siste par kampene har Manchester City gått bort fra den klassiske 4–3–3-formasjonen til en som ligner mer på en slags 4–2–3–1. Det har gjort at de flytter Kevin de Bruyne opp i en mer offensiv midtbanerolle. Det har medvirket til seks scoringer på de to siste kampene mot Arsenal og Leicester.

Om Agüero vil starte kampen mot Wolverhampton fredag er høyst usikkert, men med en luke opp til Liverpool i kampen om Premier League-tittelen vil de nok få argentineren raskest mulig tilbake i den vante målformen.

Konkurrent på spissplassen, Gabriel Jesus, har scoret tre ligamål i argentinerens fravær. Sammenligner man målsnittet på de to spillerne, ser man at Agüero leverer mål jevnere. Han står med 9 mål på 13 kamper, mens Jesus har 6 på 15. Begge har også to målgivende pasninger hver.

