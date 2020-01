ÅPNER MOT HØDD: Regjerende seriemester Molde skal møte Hødd 1. februar. Her feirer Fredrik Aursnes (t.v.), Ohi Omoijuanfo og Magnus Wolff Eikrem en scoring mot Strømsgodset i november. Foto: Bjørn S. Delebekk

Dette er treningskampene til lagene i Eliteserien før 2020-sesongen

I midten av januar starter flere av eliteserielagene med oppkjøringskampene. Her er kampene til alle de 16 lagene frem mot seriestarten 4. april.

Molde (oppdatert 8/1):

15.-24. januar: treningsleir La Manga, ingen kamper

1. februar 14.00: Molde - Hødd, Aker stadion

8. februar: Kristiansund - Molde, Kristiansund stadion

10.-21. februar: treningsleir Marbella

12. februar: Kongsvinger - Molde, Marbella

16. februar: Krasnodar - Molde, Marbella

20. februar: Rostov - Molde, Marbella

28. februar 17.00: Molde - Aalesund, Aker stadion

6. mars 15.00: Molde - Lillestrøm, Aker stadion

10.-19. mars: treningsleir Marbella (kamper og motstandere ufullstendig)

12. mars: Molde - Haugesund, Marbella

24. mars: Molde - Brattvåg, Aker stadion

29. mars 14.00: Molde - Malmö FF, Aker stadion

* Sjekk kampoppsettet på klubbens hjemmeside.

Rosenborg (oppdatert 8/1):

13.-23. januar: treningsleir Marbella (ingen kamper)

1. februar 14.00: Rosenborg - Stjørdals-Blink, ABRA-hallen

8. februar 15.00: Rosenborg - GIF Sundsvall, ABRA-hallen

14. februar 17.00: Kristiansund - Rosenborg, Kristiansund stadion

21. februar 16.00: Ranheim - Rosenborg, ABRA-hallen

28. februar 14.00: Odd - Rosenborg, Skagerak Arena

5. mars 15.00: Rosenborg - Bodø/Glimt, ABRA-hallen

7.-15. mars: treningsleir Marbella (én kamp mot uavklart motstand)

20. mars 14.00: Aalesund - Rosenborg, Color Line stadion

28. mars 16.00: Rosenborg - Östersunds FK, ABRA-hallen

* Sjekk kampoppsettet på klubbens hjemmeside.



Bodø/Glimt (oppdatert 8/1):

24. januar 17.00: Grorud - Bodø/Glimt, Grorud kunstgress

1. februar: Treningskamp Marbella (ikke fastsatt)

7. februar 13.00: Aalesund - Bodø/Glimt, Color Line stadion

14. februar 14.30: Strømsgodset - Bodø/Glimt, LSK-hallen

21. februar: Lillestrøm - Bodø/Glimt, LSK-hallen

28. februar: Treningskamp på Aspmyra (ikke fastsatt)

5. mars 15.00: Rosenborg - Bodø/Glimt, ABRA-hallen, 15.00

11. - 22. mars: Marbella. Treningsleir med to kamper

20. mars 11.30: Brann - Bodø/Glimt, Marbella

29. mars 17.00: Bodø/Glimt - Tromsø

* Fra Glimts sider.

* Sjekk kampoppsettet på klubbens hjemmeside.

Haugesund (oppdatert 7/1):

26. januar 16.00: Haugesund - Presselaget i Storhall Karmøy

29. januar-10 februar: treningsleir Estepona.

9. februar: Dalian Yifang - Haugesund, Estepona.

22. februar 16.00: Haugesund - Åsane i Storhall Karmøy

28. februar 16.00: Haugesund - Start i Storhall Karmøy

5. - 13. mars: treningsleir Estepona.

8. mars: Haugesund - Stabæk i Marbella.

12. mars: Haugesund - Molde i Marbella.

22. mars: Haugesund - Sandnes Ulf i Storhall Karmøy.

29. mars: Viking - Haugesund på SR Bank-Arena.

* Sjekk kampoppsettet på klubbens hjemmeside.

TOPPSCORER: Torgeir Børven banket inn mål for Odd sist sesong. Her jubler han etter sitt 21., og sesongens siste, mål mot Tromsø 24. november. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Odd (oppdatert 8/1):

31. januar 15.00: Notodden - Odd, Telemarkshallen

5. februar 16.00: Petange - Odd, La Manga

8. februar 17.00: CSKA Moskva - Odd, La Manga

11. februar 14.00: Tromsø - Odd, La Manga

18. februar 17.00: Elfsborg - Odd, Rydahallen

28. februar 14.00: Odd - Rosenborg, Skagerak Arena

6. mars 14.00: Odd - Raufoss, Skagerak Arena

13. mars 13.00: Vålerenga - Odd, Intility Arena

16. mars 16.00: Odd - Ull/Kisa, Skagerak Arena

22. mars 16.00: Odd - Jerv, Skagerak Arena

29. mars 15.00: Hammarby - Odd, Tele 2 Arena

* Sjekk kampoppsettet på klubbens hjemmeside.

Viking (oppdatert 3/1):

25. januar-1. februar: treningsleir La Manga

29. januar 16.00: Tirol - Viking, La Manga)

1. februar 14.00: LASK Linz - Viking, La Finca)

9. februar 18.00: Viking - Arendal, 18.00 SR-Bank Arena

16. februar 18.00: Viking - Jerv, SR-Bank Arena

23. februar 18.00: Viking - Stabæk, SR-Bank Arena

26. februar-7. mars, treningsleir: Marbella (to kamper, motstand uavklart)

13. mars 18.00: Sandnes Ulf - Viking, (åpning av Øster Hus Arena, Sandnes’ nye stadion)

17. mars 18.00: Viking - Egersund, 18.00 SR-Bank Arena

22. mars 18.00: Viking - Start, SR-Bank Arena

29. mars 18.00: Viking - Haugesund, SR-Bank Arena

* Aftenbladet skriver de muligens spiller en kamp til i starten av februar på La Manga, og to-tre kamper i Marbella i starten av mars.

* Sjekk kampoppsettet på klubbens hjemmeside.

Kristiansund (oppdatert 8/1):

22. januar-2. februar: Treningsleir Maspalomas, Gran Canaria

1. februar: Horsens - Kristiansund, Maspalomas

8. februar 14.00: Kristiansund - Molde, Kristiansund stadion

14. februar 17.00: Kristiansund - Rosenborg, Kristiansund stadion

1. mars 18.00: Brann - Kristiansund, Vestlandshallen

7. mars-, en drøy ukes treningsleir: Marbella (1–2 kamper)

14. mars: Sogndal - Kristiansund, Marbella

21. mars: Ranheim - Kristiansund, tidspunkt ubekreftet, sted uavklart

29. mars: Aalesund - Kristiansund, Color Line stadion (mulighet for 27. mars)

* Mulig kamp mot Stjørdals-Blink i Marbella.

* Sjekk kampoppsettet på klubbens hjemmeside.

Stabæk (oppdatert 8/1):

31. januar 17.00: Grorud - Stabæk, LSK-hallen, 17.00

1.-9. februar: Treningsleir Malta

4. februar: Banik Ostrava - Stabæk, Malta

7. eller 8. februar: Hibernian - Stabæk, Malta

15. februar 14.00: Stabæk - HamKam, Nadderud

23. februar 18.00: Viking - Stabæk, SR-Bank Arena

2.-9. mars: Treningsleir Marbella

7. mars: Stabæk - Haugesund, Marbella (FKH opererer med 8. mars)

13. mars 13.00: Strømsgodset - Stabæk, Marienlyst

21. mars 14.00: Lillestrøm - Stabæk, LSK-hallen

28. mars 18.00: Mjøndalen - Stabæk, Consto Arena (Mjøndalen opererer med 29. mars)

* Sjekk kampoppsettet på klubbens hjemmeside.

Brann (oppdatert 8/1):

18. januar – 1. februar: Treningsleir på Gran Canaria. Her er det lagt opp til to kamper. Motstander og dato er ennå ikke bekreftet .

6. februar 11.00: Brann - Åsane, Vestlandshallen

15. februar 15.00: Djurgården - Brann, Tele2 Arena

21. februar 12.00: Brann - Aalesund, Vestlandshallen

1. mars 18.00: Brann - Kristiansund, Vestlandshallen

11.-21. mars: Treningsleir Marbella.

14. mars: Brann - Start, Marbella.

20. mars 11.30: Brann - Bodø/Glimt, Marbella, 11.30.

28. mars: Sogndal - Brann (kampsted og tidspunkt uavklart).

* Her har BT inngått en avtale hvor de sender samtlige kamper Brann er hjemmelag.

* Sjekk kampoppsettet på klubbens hjemmeside.

Vålerenga (oppdatert 2/1):

17.-24. januar: Treningsleir Kypros (ingen kamper)

25. januar 16.00: Mjøndalen - Vålerenga, Consto Arena

30. januar 13.00: Ull/Kisa - Vålerenga, LSK-hallen

31. januar-8. februar: Treningsleir/Atlantic Cup i Portugal

2. februar 20.00: Häcken - Vålerenga, Estadio da Nora i Portugal

4. februar 17.00: Slavia Praha - Vålerenga, Estadio Algarve i Portugal

7. eller 8. februar: kamp i Portugal

13.-25. februar: Treningsleir Marbella

20. februar: kamp i Marbella

24. februar: kamp i Marbella

6. mars 12.00: Strømsgodset - Vålerenga, Marienlyst

13. mars 13.00: Vålerenga - Odd, Intility Arena

21. mars 13.00: Vålerenga - KFUM, Intility Arena (tid/sted kan endres pga. damekamp)

28. mars 12.00 eller 14.00: Vålerenga - Sarpsborg 08, Intility Arena

* Sjekk kampoppsettet på klubbens hjemmeside.

FORTSETTER JOBBEN: Danske Henrik Pedersen, her på sidelinjen i 6–0-seieren mot Brann, har fått mye ros for jobben i Strømsgodset. Nå får treneren lede laget fra sesongstarten. Foto: Bjørn S. Delebekk

Strømsgodset (oppdatert 19/12):

28. januar – 8. februar: Treningsleir i Antalya, Tyrkia. Her skal det spilles to kamper. Motstander og dato for første kamp er ennå ikke bekreftet .

6. februar: Dinamo Kiev - Strømsgodset i Antalya.

14. februar 14.30: Strømsgodset - Bodø/Glimt, LSK-hallen

17. februar – 28. februar: Treningsleir i Estepona, Spania. Her skal det spilles to kamper. Motstandere er ennå ikke bekreftet .

22. februar: ??? - Strømsgodset i Estepona

27. februar: ??? - Strømsgodset i Estepona

6. mars 10.00: Strømsgodset - Vålerenga på Marienlyst

13. mars 13.00: Strømsgodset - Stabæk på Marienlyst

22. mars 15.00: Strømsgodset - Raufoss på Marienlyst

29. mars 10.00: Strømsgodset - HamKam på Marienlyst

* Sjekk kampoppsettet på klubbens hjemmeside.

Sarpsborg 08 (oppdatert 7/1):

25. januar 15.00: Sarpsborg 08 - IFK Norrköping på Sarpsborg Stadion*

1. februar 13.00: Sarpsborg 08 - IFK Göteborg på Sarpsborg Stadion*

8. februar 13.00: Sarpsborg 08 - KFUM Oslo på Sarpsborg Stadion*

14. februar 15.00: Sarpsborg 08 - Häcken på Sarpsborg Stadion*

17. februar-1. mars: treningsleir Marbella

21. februar: Orenbrug FC - Sarpsborg 08 på Marbella

26. februar: Torpedo Moskva - Sarpsborg 08 på Marbella

11. mars 13.00: Sarpsborg 08 - Kongsvinger på Sarpsborg Stadion*

11. mars 15.00: Sarpsborg 08 - Raufoss på Sarpsborg Stadion* 15:00 (spiller to kamper rett etter hverandre, to forskjellige 11-ere)

14. mars 13.00: Sarpsborg 08 - Lillestrøm på Sarpsborg Stadion eller LSK-hallen

21. mars 12.00: Sarpsborg 08 - Moss på Sarpsborg Stadion*

28. mars 12.00 og/eller 14.30: Sarpsborg 08 - Vålerenga på Sarpsborg Stadion eller Intility Arena

*) Kan bli flyttet innendørs ved kulde/dårlig vær

* Sjekk kampoppsettet på klubbens hjemmeside.

Mjøndalen (oppdatert 7/1):

17. januar 15.00: Mjøndalen - Raufoss, Consto Arena (flyttes evt. til hall)

25. januar 16.00: Mjøndalen - Vålerenga, Consto Arena (evt. LSK-hallen 26/1)

31. januar 17.00: Start – Mjøndalen, Sørlandshallen

1.-8. februar: Treningsleir Marbella (trolig kamp 7/2)

15. februar: Lillestrøm - Mjøndalen, LSK-hallen

22. februar: Mjøndalen - Fredrikstad (kampsted uavklart)

29. februar 13.00: Kongsvinger - Mjøndalen, Gjemselund

9. mars: Mjøndalen - Sogndal (kampsted uavklart)

22. mars 15.00: Mjøndalen - Ull/Kisa, Consto Arena

28. mars 18.00: Mjøndalen - Stabæk, Consto Arena

* Mulighet for en ekstra treningsleir utenlands i midten av mars.

* Sjekk kampoppsettet på klubbens hjemmeside.

OPPRYKKSHELTEN: Martin Ramsland jubler etter å ha scoret tre mål da Start tapte 3–4 på Åråsen, og samtidig sikret opprykk til Eliteserien 11. desember. Foto: Terje Pedersen

Start (oppdatert 6/1):

24. januar: Motstander ikke klar, Sørlandshallen

31. januar 17.00: Start – Mjøndalen, Sørlandshallen

21. februar 17.00: Start – Jerv, Sørlandshallen

28. februar 16.00: Haugesund – Start, Storhall Karmøy

5.-19. mars: Treningsleir Marbella. Kamptidspunkter kommer senere.

10. mars: Grorud - Start, Marbella

14. mars: Brann - Start, Marbella

18. mars: Start - Sogndal, Marbella)

22. mars 18.00: Viking – Start (SR-Bank Arena 18.00)

29. mars: Start – Sandefjord 18.00, Sparebanken Sør Arena

* I tillegg kommer det trolig en kamp til enten første eller andre helga i februar.

* Sjekk kampoppsettet på klubbens hjemmeside.

Aalesund (oppdatert 6/1):

31. januar 17.00: Aalesund - Brattvåg

7. februar 13.00: Aalesund - Bodø/Glimt, Color Line Stadion

14. februar: Aalesund - Hødd (tidspunkt ikke satt)

21. februar 12.00: Brann - Aalesund, Vestlandshallen

28. februar 17.00: Molde - Aalesund, Aker Stadion

2.-9. mars: Treningsleir Marbella (én kamp)

20. mars 14.00: Aalesund - Rosenborg, Color Line Stadion

29. mars: Aalesund - Kristiansund, Color Line Stadion (tidspunkt ikke satt, mulighet for 27. mars)

* Sjekk kampoppsettet på klubbens hjemmeside.

Sandefjord (oppdatert 7/1):

24. januar 17.00: Sandefjord - Eik Tønsberg, Gamle Stadion

1. februar 13.00: Sandefjord - Fram Larvik, Gamle Stadion

6. februar 19.00: Sandefjord - Grorud,Gamle Stadion

9. februar 13.00: Sandefjord - Fredrikstad, Gamle Stadion

15. februar 14.00: Sandefjord - Arendal, Gamle Stadion

19. februar: KFUM Oslo - Sandefjord, KFUM Arena

21.-28. februar: treningsleir Marbella (to kamper, motstand ubekreftet)

29. mars: Start – Sandefjord, Sparebanken Sør Arena

* Øvrige kamper i mars er ikke helt avklart.

* Sjekk kampoppsettet på klubbens hjemmeside.

