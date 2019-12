SEIERSKLAPP: Her klapper Ole Gunnar Solskjær sin forgjenger José Mourinho på hodet etter 2–1-seieren over Tottenham på Old Trafford. Foto: Matthew Ashton - AMA / Getty Images Europe

Mourinho om Solskjær-møtet som går viralt: – Hva er problemet?

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Tottenham 2–1) Ole Gunnar Solskjærs (46) klapp på hodet til José Mourinho (56) går sin seiersgang på sosiale medier, men nordmannens forgjenger benekter at det er dårlig stemning mellom dem.

Nordmannen og portugiseren omfavnet hverandre i korridorene ved ankomst på stadion og utvekslet noen ord i det som så ut som en hyggelig og humørfylt samtale.

Mourinho klappet Solskjær kjærlig på kinnet før managerne gikk hvert til sitt. Før kampen, som endte 2–1 til Manchester United, klemte de hverandre igjen.

På VGs spørsmål om hvordan det var å møte Solskjær, og hvilke ord som ble utvekslet mellom de to, svarer Mourinho som om det ble insinuert at det burde vært dårlig stemning:

– Det er ikke noe problem. Hva er problemet? Jeg har ingenting imot Solskjær. Jeg tror ikke han har noe imot meg. Det er bare sånn det er, sier Tottenham-manageren og avslutter:

– Hvorfor skulle vi ha noe som helst problem?

Like etter kampen utvekslet Mourinho og Solskjær igjen noen ord før Solskjær klappet sin motstander på hodet – et blinkskudd som har satt fyr på sosiale medier etter oppgjøret som ble avgjort av to Marcus Rashford-scoringer. Dele Alli scoret Tottenhams eneste mål i 2–1-kampen.

«Stygge scener ved full tid på Old Trafford da Ole Gunnar Solskjær klapper Mourinhos hode som om han var en liten hund», skriver den populære humorkontoen FootballJOE til sine 400.000 følgere.

«Et bilde som forteller alt», skriver ESPN på Twitter.

I et intervju med streamingtjenesten Amazon Prime like etter kampslutt ble Solskjær spurt om å fortelle hva som ble sagt da han og Mourinho takket for kampen, men nordmannen ville ikke si noe særlig.

– Ingen liker å tape kamper. Vi er alle like. Vi vil bare vinne kamper, sier kristiansunderen, som ledet laget sitt opp på sjetteplass i Premier League – forbi kveldens motstander.

United gikk rett i strupen på Tottenham, tok ledelsen etter syv minutter og skapte seks store målsjanser før det var gått en halvtime.

– Den første halvtimen var de ikke bare bedre enn oss, de var mye bedre enn oss. De var bedre i aggressiviteten, intensiteten, og 50–50-duellene. Vi var heldige som ikke lå under med flere mål, sier Mourinho, som så Dele Alli utligne mot spillets gang før pause.

Rashfords straffespark like etter hvilen avgjorde kampen.

Publisert: 04.12.19 kl. 23:51

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 15 14 1 0 37 – 14 23 43 2 Leicester City 15 11 2 2 35 – 9 26 35 3 Manchester City 15 10 2 3 43 – 17 26 32 4 Chelsea 15 9 2 4 30 – 21 9 29 5 Wolverhampton Wanderers 15 5 8 2 21 – 17 4 23 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

