GJORT PRIS PÅ: Kjetil Knutsen intervjues etter å ha fått prisen som Årets trener i Eliteserien. Foto: Øyvind Herrebrøden

Sølv-Knutsen tok «trenergull» – nå ber han om salgsstopp i Glimt

ULLEVAAL STADION (VG) Kjetil Knutsen har gjort sølv av sensasjonslaget Bodø/Glimt – og han har allerede tenkt godt på hvordan han skal beholde klubben i toppen.

Oppdatert nå nettopp

Bodø/Glimt har nemlig hatt uvanen med å følge opp topplasseringene i 1993, 1995 og 2003 med å ende rett i nedrykksstriden sesongen etter. Det vet Knutsen godt.

– Det må vi være veldig bevisst på. Vi må beholde resten av laget som er der nå, også de spillerne som er litt ettertraktet. Også må vi forsterke laget litt. Så må vi være enda mer sultne, enda mer hardtarbeidende enn vi har vært i år, sier Knutsen til VG.

Han styrer neppe alt, iallfall ikke størrelsen på budene fra andre klubber, men utgangspunktet fra Knutsen er at han nå ber egen klubb om en slags salgsstopp.

– Vi har solgt seks spillere i år. Vi kan ikke selge seks spillere hvert år. Vi kan ikke trylle og er avhengig av gode spillere for å skape gode resultater. Da skal det i hvert fall være veldig gode bud, understreker Knutsen.

Han mister uansett Håkon Evjen – kåret til årets unge spiller på Fotballfesten – til nederlandske AZ. Også de to andre i den kategorien var fra Bodø/Glimt i midtbanesentral Patrick Berg og U21-landslagsback Fredrik Bjørkan.

– Vi ønsker at spillerne skal være attraktive. De tar uansett veien videre når de er klare for det. Men nå kan vi også tilføre ekstra utfordringer i form av europacup også. De er så unge spillere, og så stor erfaring har de ikke ennå, så jeg tror det kan være ok med ett år til i Eliteserien, mener Knutsen – og tror nettopp billetten til Europa sikrer at spillerne også er topp motivert for å bli med videre.

Det var lav odds på vinneren av årets trener for Obosligaen og Toppserien: Trenerne fra hver av de suverene ligaenerne – Lars Bohinen i Aalesund og Lillestrøms Hege Riise – hentet hvert sitt trofé.

Hun er for øvrig dobbeltmester LSK Kvinners eneste nominasjon på Fotballfesten. Det vil si at klubben har flere titler enn prismuligheter under norsk fotballs årlige fest.

– Det er laget som vant i år, det er laget som har fremstått, uten den klare eneren, tror Hege Riise.

Suksesstreneren mener likevel juryen burde sett til cup- og seriemesteren.

– Med tanke på Årets spiller kunne det vært en fra Lillestrøm. Ingrid Moe Wold, for eksempel. Hun er en bauta. Gjennom sesong etter sesong. Som kaptein på laget kunne hun vært et navn inn der, sier Hege Riise til VG.

Prisene Se alle prisene her Årets unge spiller, Toppserien: Julie Blakstad, Fart Årets unge spiller, Eliteserien: Håkon Evjen, Bodø/Glimt Årets toppscorer, Eliteserien: Torgeir Børven, Odd Årets toppscorer, Toppserien: Kennya Cordner, Sandviken Årets spiller, Toppserien: Sherida Spitse, Vålerenga Årets trener, OBOS-ligaen: Lars Bohinen, Aalesund Årets trener, Eliteserien: Kjetil Knutsen, Bodø/Glimt Årets spiller, OBOS-ligaen: Niklas Castro Årets forbilde: Ohi Omoijuanfo Årets trener, Toppserien: Hege Riise, LSK Kvinner VG oppdaterer fortløpende!

Publisert: 02.12.19 kl. 21:36 Oppdatert: 02.12.19 kl. 21:52

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

