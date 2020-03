KOLLEGER: Diego Simeone og Jürgen Klopp hilser på hverandre i den første kampen i Madrid. Foto: Nick Potts / PA Wire

Atlético-stjerne frykter Liverpool: – De er mesterne

Liverpool skal snu 1–0 tapet fra Madrid. Da tror Jan Åge Fjørtoft at Atlético Madrid-trener Diego Simeone vil finne fram sin Al Pacino-oppskrift.

Nå nettopp

– Jeg tror de finner Simeones originaloppskrift langt inne i skapet, sier Viasport-reporteren – og legger til:

– Som han har hentet fra Al Pacino.

Fjørtoft deklamerer Pacinos legendariske tale fra «Any Given Sunday», der han pisker spillerne til dyst:

«On this team, we fight for that inch. On this team, we tear ourselves, and everyone around us to pieces for that inch».

Selv om sammenligningen fra amerikansk fotball – med å kjempe for hver eneste tomme – halter litt i forhold til «vår» fotball, har Simeone ifølge Fjørtoft «stjålet» den som sin oppskrift.

HARDE TAK: Angel Correa går i bakken i kamp med Liverpools Fabinho i den første kampen. Foto: Manu Fernandez / AP

– Tror du Liverpool klarer å snu dette?

– I og med at coronaviruset ikke påvirker denne kampen, så er sjansen mye større. Husk at Liverpool på hjemmebane spiller med en mann mer, svarer Jan Åge Fjørtoft – med henvisning til at to av de fire Champions League-kampene denne uken går for tomme tribuner.

– Faren for Liverpool ligger i at de slipper inn lettere mål nå. Det kan være skjebnesvangert i Champions League med bortemålsregelen.

Saúl Ñíguez scoret målet som gjorde at Liverpool tapte 1–0 på Wanda Metropolitano. For ett år siden rotet Atlético Madrid bort 2–0-ledelse på det samme trinnet i Champions League. Det skjedde mot Juventus, som vant 3–0 hjemme.

– Liverpool er en sterk motstander, og det vil bli vanskelig. De er mesterne. Vi må gjøre en stor jobb om vi skal komme gjennom dette. Liverpool har hatt noen tap, men det betyr ingenting for Champions League, sier Atlético Madrid-kaptein Koke til Marca.

– Vi må lære av det som skjedde i Torino, så det ikke skjer igjen, sier han om Juventus-nedturen for ett år siden.

– Vi var ikke oss selv den gang. Hvis vi er aggressive, kan vi ta opp kampen med Liverpool.

Den gode nyheten for trener Diego Simeone er at han har flere spillere å velge mellom enn han hadde i hjemmekampen. João Félix er tilbake fra skade. Det samme er Kieran Trippier, som mistet det første oppgjøret.

Åttendedelsfinaler onsdag:

21.00: Liverpool-Atlético Madrid (0–1 fra første kamp).

21.00: Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund (1–2 fra første kamp).

VGs-tips: Under 2,5 mål

Det blir en tøff oppgave for Liverpool og forsøke å vende 0–1 fra første Champions League-åttedelsfinale. Men med tanke på vertenes store Premier League-forsprang så antar vi at det blir full guffe i kveldens oppgjør.

Det blir uten Alisson Becker (k), men kaptein Jordan Henderson (mb) er i rute til å rekke kampen.

Atlético Madrid er dyktige på å stenge buret. Selv om de ikke er like gode som en fire-fem år tilbake. Tenk på at Madrid-klubben faktisk har spilt flere uavgjorte enn de har vunnet i hjemlig spansk La Liga (11–12–4).

Men akkurat uavgjort holder for spanjolene på et kokende Anfield, og det er sannsynlig at det er det de kommer til å spille på.

Vårt spillforslag er Under 2,5 mål full tid til 1,78 i singleodds, spillestopp er kl. 20.55 og TV2 Sport 1 viser kampen.

Publisert: 11.03.20 kl. 15:14

