SAMBOERE: Lars Lagerbäck med Hélène Fors på Idrottsgalan 2020 i Globen. Foto: Janerik Henriksson / TT

NFF gikk til samboeren for å få Lagerbäck-ja

ULLEVAAL (VG) Lars Lagerbäck (71) røper at Norge Fotballforbund gikk til samboeren Hélène Fors for å få beholde ham som landslagssjef.

Den rutinerte svensken forteller at både spillergruppen og støtteapparatet pushet på for at han skulle fortsette, og at det var hovedgrunnen til at han sa «ja» til en ny periode.

– Så var NFF smarte da de påvirket, eller i det miste kontaktet, de hjemme også. De visste hva de skulle gjøre, sier Lagerbäck.

– Tilfeldig møte

Han mumler litt, trolig bevisst, mens han forteller om NFFs taktiske grep.

– Hva sa du?

– De pratet litt med samboeren min, så de brukte litt andre midler enn bare å prate med meg, smiler landslagssjefen.

– Det fungerte?

– Det hadde nok gått bra likevel. Hovedårsaken er spillergruppen og støtteapparat, og det at Terje (Svendsen, fotballpresident) og Pål (Bjerketvedt, generalsekretær) ville at jeg skulle fortsette. Da er det vanskelig å si nei. Så får vi se om de har tatt feil beslutning, sier svensken, som nå har lagt nye planer for landslaget fra sitt hjemmekontor.

Det intervjuet du leser nå ble gjort før det ble klart at play off-oppgjøret mot Serbia ble utsatt.

Samboeren Hélène Fors er ofte med på kamper, og har sagt til VG at «hjertet mitt går til det laget Lars trener». Lagerbäck mener støtten hjemmefra er avgjørende for at han kan gå inn i en boble når han er med laget.

VG får kontakt med NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt mens han sitter på venterommet på tannlegekontoret.

– Her snakker vi nok bare om uformelle kommentarer i muntre vendinger ved et tilfeldig møte, så vidt jeg husker i forbindelse med en landskamp, skriver Bjerketvedt i en SMS.

Etter tannlegebesøket slår han på tråden.

– Det jeg kan legge til er at Lars er svært opptatt av helheten både for seg selv og for spillerne. At alt skal stemme i hverdagen, sier Bjerketvedt.

PS! Lagerbäck hadde planer om å gi seg til sommeren, men utover høsten i fjor fikk han etter hvert mer og mer lyst til å fortsette som Norge-sjef. I desember kom nyheten om at han fortsetter ut den kommende VM-kvaliken og til VM i 2022 om Norge deltar i Qatar.

VG-PRAT: Landslagssjef Lars Lagerbäck på Ullevaal stadion fredag 6. mars. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert: 29.03.20 kl. 18:56

