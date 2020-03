ETT ÅR TIL: Alexander Tettey, her i forkant av en Premier League-kamp på Turf Moor tidligere denne sesongen, forlenger eventyret med Norwich. Foto: Richard Sellers / PA Wire

Tettey trosset konas ønske: – Jeg skylder henne veldig mye

LONDON (VG) Kona Marit vil hjem til Trondheim, men Alexander Tettey (33) tviholder på det engelske profflivet takket være en forbløffende kropp som aldri har føltes bedre.

– Kona vil hjem. Hun vil jo stadig hjem. Hun har vært med på denne reisen siden vi dro til Rennes i Frankrike for elleve år siden. Men hun skjønner viktigheten av at når jeg er i den alderen jeg er, og du blir tilbudt kontrakt, så skal du tenke deg mye om før du sier nei, sier Tettey til VG.

Den 33 år gamle kroppen har måttet tåle harde smeller og mange skader gjennom en årrekke i engelsk Premier League og Championship.

Så sent som i september var han sikker på at han var inne i sitt siste kontraktsår. Tanken om å legge opp skremte ham. «Enten er det en klubb som er gal, som vil ta sjansen på å ha meg i ett år, eller så får jeg høre på kroppen min», varslet den tidligere RBK-profilen.

Under et halvår senere er situasjonen forvandlet. Tettey har signert en ny ettårskontrakt med Norwich, der han til høsten går inn i sin niende sesong. Kanarifuglene var «gale» nok til å ta sjansen.

– Jeg kan faktisk ikke beskrive det, sier Tettey i gangene på fabelaktige Tottenham Hotspur Stadium etter å ha slått ut José Mourinhos lag av FA-cupen.

Han virker oppriktig forbløffet over sin egen kropp. Problemene i kneet er borte, men han tar ingen seirer på forskudd.

– Alt har fungert maksimalt, som har gjort at jeg har skrevet under på kontrakten. Jeg vet ærlig talt ikke om kroppen kommer til å fungere neste sesong. Jeg vet faktisk ikke det, og det har jeg vært helt ærlig på, men man skulle tro og håpe at det går, sier Tettey og smiler:

– Fysisk sett har jeg aldri følt meg bedre enn nå. Jeg vet ikke, og jeg har fått spørsmål mange ganger om hvordan jeg klarer det, men det har bare skjedd.

Dermed har planene om å flytte hjem til Trondheim blitt utsatt. Et hus, som de kjøpte i fjor vår, venter på familien som består av Alexander, kona Marit og deres to sønner.

– Det er ikke hver gang man får kontrakt. Hun (Marit) er smart nok til å si takk. Hun er med på reisen. Når ting er ferdig, så drar vi gledelig hjem og tar sats i nytt liv. De er med. Gutta boys hjemme er happy. Når de er happy, så er jeg happy med å henge rundt i England, for det er den beste plassen å være fotballmessig. Jeg kunne ikke tenkt meg å være noen annen plass, sier Tettey.

HYLLER KONA: Alexander Tettey takker kona Marit (t.v.) for støtten gjennom mer enn et tiår som utenlandsproff. Foto: PRIVAT

Han føler stor takknemlighet overfor sin trofaste følgesvenn etter et drøyt tiår på reisefot i utlandet.

– Jeg føler at jeg skylder henne og må vise det når karrieren er over. Uten henne hadde ikke dette gått. Det må jeg nok si. Hun står i sentrum for at jeg til og med står her i kveld. Hun er hjemme og passer på to barn. Alt har stoppet opp for henne når hun er med på denne reisen. Jeg skylder henne veldig mye, sier Tettey og fortsetter:

– Samtidig gjør jeg alt dette for henne og for barna. Vi får masse tid hjemme i Trondheim med snø og alt det der. Hun skjønner det, og jeg er takknemlig for at hun er med meg. Det er veldig viktig.

Rosenborg og Tettey har blitt koblet sammen i en årrekke, men midtbanespilleren har én gang for alle slått fra seg tanken om et comeback på banen for trønderklubben.

– Jeg skal ikke spille fotball i Norge. Hva er vitsen? Jeg kan ikke trene på kunstgress, jeg kan ikke spille kamper på kunstgress. Når jeg drar hjem til Norge, er jeg gammel. Helsemessig er det ingen grunn til å spille fotball i Norge, så hvorfor skal jeg gjøre det da?

Lørdag ettermiddag spiller Tetteys Norwich borte mot Sander Berges Sheffield United. Den svært viktige kampen, der hjemmelaget jakter Champions League-plass og bortelaget kjemper desperat mot nedrykk, starter klokken 16.00.

Publisert: 07.03.20 kl. 05:31

