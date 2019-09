MONSTERLIG: Erling Braut Haaland jubler for sin andre scoring i CL-kampen mot Genk. Foto: LEONHARD FOEGER / X00360

Britene om Haalands Leeds-bakgrunn: – Han kunne spilt for England

Erling Braut Haaland (19) blir omtalt som et «målmonster» i Østerrike, mens engelskmennene er bitre fordi den Leeds-fødte spissen spiller for Norge.

Tabloidavisen The Sun gjør et poeng av at Haaland er sønn av tidligere Nottingham-, Leeds-, og Manchester City-spiller Alf-Inge Haaland, og at han var kvalifisert for å spille for det engelske landslaget.

– Gitt Yorkshire-bakgrunnen håper kanskje fansen at England kan kuppe 19-åringen, men han har alt spilt tellende kamper for Norge, skriver avisen.

Også Manchester Evening News trekker frem nordmannens Leeds-røtter. Avisen viser til et gammelt Haaland-sitat:

– Jeg vil bli best. Drømmen er å vinne Premier League med Leeds, og å bli en bedre spiller enn pappa.

Haaland var i ekstase etter trillingmål i 6–2-seieren over Genk:

Samme avis har naturligvis undersøkt hva Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær har sagt om sin tidligere Molde-elev.

– Han er sannsynligvis ikke den største Manchester United-supporteren, svarte Solskjær som Molde-trener i 2018 om en mulig United-overgang for Haaland.

les også Braut Haaland til VG etter CL-bragden: – Det sykeste i hele mitt liv

Østerrikes største avis Kronen Zeitung omtaler 19-åringen som «Tor-Monster», noe som klinger nesten like godt på norsk: Mål-monster. Haalands 17 mål på bare ni kamper denne sesongen gjør at avisen trolig har dekning for beskrivelsen.

Haaland får toppkarakteren 6 i avisens spillerbørs, med følgende begrunnelse:

– Målmonsteret slo til igjen. Hat trick i sin første CL-kamp som 19-åring. Bedre blir det ikke, er dommen.

NY BALL: Erling Braut Haaland med matchballen etter 6–2-seieren over Genk. Foto: LEONHARD FOEGER / X00360

Hos våre naboer i øst har svenskene fått mer å skrive om enn nordmenn med ski under fotsålen. «Norska talangens supersuccé» er tittelens hos Aftonbladet, som har hentet sitater fra Viasats Champions League-sending der den norske landslagssjefen Lars Lagerbäck var på jobb tirsdag.

– Det skal bli utrolig interessant å følge «den här spelaren», sier Lagerbäck, som nylig ga Haaland landslagsdebuten i 2-0-seieren over Malta i EM-kvaliken på Ullevaal.

les også Nå er han en av Europas heteste

Haaland er en av bare åtte spillere som har scoret hat trick i CL-debuten.

