FIKK KJØRT SEG: Arsenals Dani Ceballos i duell med Liverpools Mohamed Salah da lagene møttes den 24. august. Foto: PETER POWELL / EPA

Imponert motstander: – Liverpool tar pusten fra deg

Dani Ceballos (23), innlånt til Arsenal fra Real Madrid, er nærmest stum av beundring over det han opplevde på Anfield.

Nå nettopp







Her er fredagens oddstips

Spanjolen snakker om at Liverpool var en skikkelig leksjon for Arsenal (vertene vant 3–1).

– Jeg har aldri sett noe tilsvarende som jeg så på Anfield. Jeg har ikke sett et lag som har spilt bedre, som presser som dem, måten fansen bærer dem fram, sier Ceballos i et intervju med den kjente Guardian-journalisten Sid Lowe.

– De tar pusten fra deg. Du bruker så mye tid på å forsvare deg, og når du vil gjøre noe med ballen, når du vil puste, så er de på deg. De er veldig godt organisert, fortsetter Arsenal-spilleren.

les også Denne mannen var raskest av alle i Champions League

Han innrømmer at det ikke er mulig å sammenligne de to klubbene i øyeblikket, men han har et godt om at Unai Emery kan utvikle Arsenal på samme måte som Jürgen Klopp har gjort med Liverpool.

Fredag er det Eurojackpot: 317 mill. kroner!

– Vi jobber med de samme tingene, men Jürgen Klopp kom til Liverpool i 2015. Unai kom sist sesong. Om få år vil Arsenal være et topp 10-lag i verden, og være i konkurransen om alt mulig, sier Ceballos.

Lionel Messi er også intervjuet om Liverpool. Det skjer i spanske Sport. Han blir naturlig nok minnet om det som skjedde i Champions League-semifinalen der Liverpool vant 4–0 hjemme - etter at Barcelona hadde vunnet 3–0 i Spania.

les også Fantasy Premier League: Derfor blir han kaptein i Gameweek 5

– Det er så viktig å score borte hvis du skal vinne Champions League, sier Messi til Sport.

Lørdag er det Lotto: 14 mill.!

– Sånn var det også den gang vi vant Champions League. Såvidt jeg husker scoret vi i alle bortematchene.

les også Wenger avskriver Solskjærs United: – Ikke modne nok

VGs oddstips:

* HKP (0-2)

* Liverpool har levert en utsøkt sesonginnledning der 4-1-hjemmetriumf over Norwich, 2-1 mot Southampton på sørkysten, 3-1-Anfield-seier mot Arsenal og 3-0 borte mot Burnley er ligafasiten.

* Tetplassen er soleklar - og det eneste lille vi kan pirke på er fot-arbeidet til reservekeeper Adrián. Trolig må spanjolen vokte buret i lørdagens tidligkamp for Alisson (k) er ventelig ikke klar. Clyne (f) og Keita (mb) savnes også.

* Newcastle har bokført en 1-1-2-flyt på fire åpningskamper i ligaen. Seieren kom noe overraskende borte mot Tottenham (1-0). Men sist var laget tilbake til gamle synder med en rotete forestilling hjemme mot Watford (1-1). Foran 44 157 tilskuere, som var det laveste tilskuertallet på St.James' Park på syv år (liga). Klubben må passe seg for at den gryende apatien blant supporterne ikke forplanter seg til spillerne. I så fall kan det bli en lang vinter for Tyneside-klubben.

* Gjestene har en håndfull skader. Carroll (a) er ikke klar mot gamleklubben, men Yedlin (f) og Gayle (a) kan bli friskmeldte i tide.

Kampen går lørdag kl. 13.30. Du kan altså spille til kl. 13.25. Du kan se matchen på TV 2 Sport Premium.

Publisert: 13.09.19 kl. 07:24

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.







Premier League Sesong 2019/2020 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Liverpool 4 4 0 0 12 – 3 9 12 2 Manchester City 4 3 1 0 14 – 3 11 10 3 Leicester City 4 2 2 0 6 – 3 3 8 4 Crystal Palace 4 2 1 1 3 – 2 1 7 5 Arsenal 4 2 1 1 6 – 6 0 7 6 Everton 4 2 1 1 4 – 4 0 7 7 West Ham United 4 2 1 1 6 – 7 -1 7 8 Manchester United 4 1 2 1 7 – 4 3 5 9 Tottenham Hotspur 4 1 2 1 7 – 6 1 5 10 Sheffield United 4 1 2 1 5 – 5 0 5 11 Chelsea 4 1 2 1 6 – 9 -3 5 12 Burnley 4 1 1 2 5 – 6 -1 4 13 Southampton 4 1 1 2 4 – 6 -2 4 14 Newcastle United 4 1 1 2 3 – 5 -2 4 15 AFC Bournemouth 4 1 1 2 5 – 8 -3 4 16 Brighton & Hove Albion 4 1 1 2 4 – 7 -3 4 17 Wolverhampton Wanderers 4 0 3 1 4 – 5 -1 3 18 Aston Villa 4 1 0 3 4 – 6 -2 3 19 Norwich City 4 1 0 3 6 – 10 -4 3 20 Watford 4 0 1 3 2 – 8 -6 1 Plassering Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk Se mer statistikk for Premier League på VG Live.

Mer om