Fikk gult etter ti sekunder. Så scoret han to

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Lillestrøm 3–1) I sin første kamp fra start, scoret landslagsspiss Bjørn Maars Johnsen (27) to ganger mot trøndernes «favorittmotstander». Nå har ikke Lillestrøm slått Rosenborg på 24 kamper.

Erik Eikebrokk

– Ja, helt enig, svarer tomålsscoreren når han får se VGs tittel: «Drømmestart for Maars Johnsen».

Rosenborg tok avspark, og det tok ikke mer enn ti sekunder før den høyreiste spissen markerte seg med å få gult kort.

– Det er mange følelser som skal ut de første sekundene. Man vil komme godt i gang, og lede an for laget og vise at man vil kjempe for dem. Jeg syns ikke det er gult kort. Det gjorde at jeg måtte være smart resten av kampen, sier Johnsen til VG.

Det var lurt, for 25 minutter senere scoret han sitt første mål i norsk fotballs øverste divisjon.

– Jeg fikk ballen etter en liten flikk fra Alex. Jeg visste ikke om det var offside, men tok ett touch og skjøt så hardt jeg kunne i hjørnet. Nå kan jeg endelig si til barna mine at jeg har spilt i - og scoret - i Norge.

«Sidespiss»

Da Alexander Søderlund returnerte til Rosenborg etter utenlandsoppholdet i St. Etienne, var det til tider Nicklas Bendtner som ble flyttet ut på kanten. Nå, med innleide Maars Johnsen på plass, var det Søderlund som fikk rollen som «sidespiss», som trener Eirik Horneland kaller rollen.

– Jeg syns samarbeidet oss imellom fungerte fint, selv om jeg kanskje ødela en scoring for han på et innlegg i første omgang. Men slik går det når to målscorere forsøker å score. Men han kommer til å få sjansene sine, sier Johnsen.

Trener Eirik Horneland var også fornøyd med spissen - og sidespissen.

– Bjørn holdt et høyere nivå enn jeg hadde forventet. Han har sett litt rusten ut på trening, men han kom godt fra det i dag med to scoringer og god innsats for laget.

– Hvordan syns du Søderlund løste oppgaven som sidespiss?

– Han jobba godt for laget, og han ga oss en dimensjon med tyngde i boksen.

– Hvorfor ikke bare kalle det «ving»?

– Det er ikke ving, det er en sidespiss. En ving er en som løper ute langs sidelinja, men hos oss kaller vi det sidespiss. Vi ønsker å ha gjennombruddskraft inn i bakrommet og inn i motstanderens boks, og da er det slik vi tenker. Det er noe som har vært brukt i Rosenborg i lang tid, og her spiller vi med tre spisser.

Adegbenro i farta

Stillingen stod seg til pause, men åtte minutter ut i andre omgang, etter en daff start på andre omgang, fikk Samuel Adegbenro ballen i favorittposisjon ute på venstre. Nigerianeren gikk innover før han banket til.

Ballen gikk via en motspiller, undersiden av tverrligger og i mål.

Dermed måtte Lillestrøm frem i banen for å få poeng, og bakrommet bak midtstopper Joonas Tamms forsvarskompani ble større og større.

Fem minutter etter 2–0-målet ble kampen avgjort. Birger Meling vant igjen ballen høyt i banen etter at Adegbenro nesten løp seg alene med keeper. Meling fortsatte løpet innover i banen samtidig som Maars Johnsen fant ledig rom ut mot høyre.

Meling fant Maars Johnsen, og sistnevnte fant krysset.

Redusering

LSK-kaptein Daniel Pedersen banket inn en ufortjent redusering etter 64 minutter, men kampen rakk aldri å bli spennende. Rosenborg hadde ytterligere én avslutning i treverket, og vant sjansestatistikken 9–3.

Lillestrøms rekke av kamper uten seier mot Rosenborg ble forlenget med én. «Kanarifuglene» har ikke slått trønderne siden oktober 2011.

– Vi gjorde et ærlig forsøk på å ikke bare være her og parkere bussen og spille på kontringer, og bare bli trykket tilbake. Jeg har ikke vært her så lenge, så om det er et Rosenborg-kompleks kan ikke jeg svare på. De var bedre enn oss, men vi gjorde et ærlig forsøk, sier Lillestrøm-trener Jörgen Lennartsson.

Publisert: 14.09.19 kl. 20:30 Oppdatert: 14.09.19 kl. 21:29