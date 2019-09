Drømmestart for Maars Johnsen

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Lillestrøm 3–1) I sin første kamp fra start, scoret landslagsspiss Bjørn Maars Johnsen (27) to ganger mot trøndernes «favorittmotstander». Nå har ikke Lillestrøm slått Rosenborg på 24 kamper.

Bjørn Maars Johnsen åpnet kampen med å få gult kort før ti sekunder var spilt. Resten av kampen brukte han til å terrorisere Lillestrøm-forsvaret, og score sine to første Rosenborg-mål.

Lillestrøms rekke av kamper uten seier mot Rosenborg ble forlenget med én. «Kanarifuglene» har ikke slått trønderne siden oktober 2011.

«Sidespiss»

Da Alexander Søderlund returnerte til Rosenborg etter utenlandsoppholdet i St. Etienne, var det til tider Nicklas Bendtner som ble flyttet ut på kanten. Nå, med innleide Maars Johnsen på plass, var det Søderlund som fikk rollen som «sidespiss», som Nils Arne Eggen har lært trener Eirik Horneland å kalle det.

Og det tok ikke lang tid før spissduoen markerte seg.

Først etter ti sekunder. Rosenborg tok avspark, og slo en lang ball i retning Maars Johnsen. Pasningen var litt for lang, og Maars Johnsen kom for sent inn i duellen med Fredrik Krogstad. Dommer Espen Eskås var raskt fremme med det gule kortet.

Maars Johnsens første

Så - etter 25 minutter - skulle landslagsspissen markere seg på ekte goalgetter-vis. Rosenborg vant igjen ballen høyt, og kaptein for dagen, Anders Konradsen, fant Søderlund, som hadde trukket innover fra høyre.

Noen meter til høyre for seg, fant Søderlund Maars Johnsen. Avslutningen med innsiden av høyre fot var akkurat utenfor Lillestrøm-keeper Marko Maric’ rekkevidde, nede ved stolperota.

Scoringen var 27-åringens første mål i den norske toppdivisjonen. Rett etterpå kunne samme mann doblet antall eliteseriescoringer, men headingen gikk via tverrligger og over.

Adegbenro i farta

Stillingen stod seg til pause, men åtte minutter ut i andre omgang, etter en daff start på andre omgang, fikk Samuel Adegbenro ballen i favorittposisjon ute på venstre. Nigerianeren gikk innover før han banket til.

Ballen gikk via en motspiller, undersiden av tverrligger og i mål.

Dermed måtte Lillestrøm frem i banen for å få poeng, og bakrommet bak midtstopper Joonas Tamms forsvarskompani ble større og større.

Fem minutter etter 2–0-målet ble kampen avgjort. Birger Meling vant igjen ballen høyt i banen etter at Adegbenro nesten løp seg alene med keeper. Meling fortsatte løpet innover i banen samtidig som Maars Johnsen fant ledig rom ut mot høyre.

Meling fant Maars Johnsen, og sistnevnte fant krysset.

Redusering

LSK-kaptein Daniel Pedersen banket inn en ufortjent redusering etter 64 minutter, men kampen rakk aldri å bli spennende. Rosenborg hadde ytterligere én avslutning i treverket, og vant sjansestatistikken 9–3.

