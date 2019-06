Ada Hegerberg løfter Eugénie Le Sommer i været etter en scoring i ligakampen mot Paris Saint-Germain i april i år. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

En Sommer kan gi en gull-sommer

Eugénie Le Sommer (30) kan gjøre sommeren 2019 minneverdig for fransk fotball i VM på hjemmebane. Kan Frankrike skrive historie og være verdensmester for begge kjønn samtidig?

Nå nettopp







Her er fredagens oddstips!

Ada Hegerbergs lagvenninne i Lyon har tatt 24 trofeer for det franske superlaget, og nå gleder hun seg til VM – der mange bookmakere ser på Frankrike som den fremste utfordreren til regjerende mester USA.

Frankrike ble slått ut i kvartfinalen sist og har aldri tatt medalje i kvinne-VM, men stiller tilsynelatende med et enda sterkere lag nå – og den aller største stjernen kan bli Eugénie Le Sommer. Fredag åpner vertene VM-ballett mot Sør-Korea.

Fredag kan du vinne hele 411 millioner kroner i Eurojackpot. Lever kupongen din her før kl. 19.00!

– Begge foreldrene mine spilte fotball da de var yngre, men da jeg fortalte mamma at jeg ville gjøre det samme, var hun motvillig.

– Jeg var bare fire år da jeg begynte med fotball, så jeg ante ikke hva som hadde skjedd tidligere, og var for ung til å forstå hennes grunner, sier Le Sommer til The Telegraph.

Bakgrunnen var nemlig at moren, som heter Claudine og har ni barn, selv spilte for Paris Saint-Germain på 1980-tallet – og senere for en rekke mindre klubber, men som var oppgitt på grunn av diskrimineringen av kvinnefotballen.

CHAMPIONS LEAGUE-VINNERE: Ada Hegerberg og Eugénie Le Sommer jubler over finaleseier over Paris Saint-Germain i 2017. Foto: Nick Potts / PA Wire

Moren tok til og med datteren med til en judoklubb i håp om at hun skulle finne seg en annen idrett, men Eugénie var klar på at det skulle handle om fotball.

Les Bleues’ nummer ni ble riktignok judomester i Bretagne før det ble fotball for alle pengene.

Nå håper hun at de franske fotballkvinnene kan kopiere Didier Deschamps’ herrelag fra 2018 og hente VM-trofeet.

Følg overgangsvinduet i vårt spesialstudio!

– Drømmen ville bli til virkelighet hvis vi får spille VM-finalen hjemme på Groupama stadion i Lyon. Jeg ser den arenaen hver dag, og å spille der for fullsatt stadion ville være maisk. Jeg håper at vi vil være i finalen, men det blir tøft, sier hun til The Telegraph.

Eugénie er barn nummer fem av de ni. De kommer til å følge søsteren tett under VM. Det samme kommer kjæresten Florian til å gjøre. Senere i 2019 er det klart for bryllup.

Le Sommer har spilt for Lyon siden 2010. Det betyr at hun er seks ganger Champions League-mester, samt ni ganger fransk ligamester. Et VM-gull på hjemmebane vil på mange måter være toppen av kransekaken.

I løpet av karrieren har hun scoret nesten ett mål pr. kamp, det er det nesten bare Ada Hegerberg som slår. I fjor scoret de ett mål hver da Lyon vant 4–1 over Wolfsburg i finalen.

VGs tips: Fransk seier med handikap.

Vi aner at Frankrike har ambisjoner om å vinne dette VM-sluttspillet siden det nå en gang arrangeres på fransk jord.

Landslagssjef Corinne Diacre har tatt ut den troppen hun har mest tro. Og ikke nødvendigvis alle de aller beste spillerne. Nå blir det spennende å se hvordan spillerne responderer på det presset det er å være vertsnasjon.

Vi spiller på at Frankrike får en god start. Vertene er på 4. plass på FIFA-rankingen. Det er ti plasser bedre enn Sør-Korea.

Hjemmeseier med 0–2-handikapoddsen står til 2,05, spillestopp er kl. 20.55 og NRK 2 sender matchen.

Publisert: 07.06.19 kl. 05:57

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.