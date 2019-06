SKRØT AV HEGERBERG: Frankrikes venstreback Amel Majri fotografert på pressekonferansen før møtet med Norge. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Frankrike-stjerne om Hegerberg: – Fordel for oss at hun ikke er med

MANDELIEU LA NAPOULE (VG) Amel Majri (26) er glad Frankrike slipper å forholde seg til Ada Hegerberg (23) når vertsnasjonen møter Norge på onsdag.

– Det er en fordel for oss at hun ikke er med. Det er et pluss, så vi skal ikke klage, sa Amel Majri da VG spurte om de franske spillerne er glade for at Ada Hegerberg ikke spiller for Norge.

Majri kjenner Ada Hegerberg svært godt. De to er lagkamerater i Lyon, verdens beste kvinnelag, som har hele syv spillere i den franske landslagstroppen. Samtlige syv startet da Frankrike gjort kort prosess med Sør-Korea og vant 4–0 i åpningskampen.

Under Frankrikes pressekonferanse her i Mandelieu La Napoule var det naturlig at flere av spørsmålene dreide seg om Ada Hegerberg, hun som ikke vil spille for Norge, men som har vunnet Gullballen for det hun har prestert for Lyon.

– Jeg har ikke tenkt til å skape noe blest rundt det. Jeg tror at hun er bevisst på valget hun har tatt, og at hun er fornøyd med det. Personlig vet jeg ikke om hun er skuffet, men jeg hadde ikke klart det, sier Amel Majri om Hegerbergs boikott.

Selv spilte hun U-landslagsfotball for hjemlandet Tunisia før hun debuterte for det franske A-landslaget tilbake i mai 2014.

– Ada har noen tanker og saker som hun vil kjempe for. Hun er en veldig, veldig stor spiller, og jeg er heldig som får trene med henne i det daglige, er skussmålet fra Amel Majri.

På landslaget er 26-åringen venstre back, men hun opererer like mye som kantspiller. Onsdag må Majri forholde seg til Norges største profil, Caroline Graham Hansen.

– Det er en spiller jeg kjenner godt siden jeg allerede har spilt mot henne med Lyon. Hun har driv, har ballen mye i beina og har kvalitet når det kommer til avslutninger og faste situasjoner, sier Majri foran det hun selv kaller «nøkkelkampen» i denne gruppen.

Det franske landslaget har statistikken på sin side før kampen mot Norge i Nice. På de ni siste møtene med Norge er Frankrike ubeseiret siden 2005 med fem seirer og fire uavgjorte.

11 av de 12 siste kampene på fransk jord er vunnet. Tapet kom mot Tyskland (0–1) i februar i år.

Publisert: 10.06.19 kl. 17:12