UENIG: Mini Jakobsen mener det bør være forskjell på lønnen til mannlige og kvinnelige landslagsspillere i fotball. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Mini Jakobsen med brannfakkel i landslagsdebatten: – Hvorfor skal det være likelønn?

Tidligere Rosenborg- og landslagsspiller Jahn Ivar «Mini» Jakobsen mener likestillingen i fotball er i ferd med å gå for langt.

Nå nettopp







I 2017 skrev de norske landslagsgutta og NFF under på en historisk avtale: Herrene skulle gi fra seg nesten 600.000 kroner av deres markedsinntekter til kvinnelaget, i tillegg til at NFF skulle øke sin pott til kvinnene ytterligere.

Et stort steg mot likelønn i norsk toppfotball.

Og da Joachim Waltin tirsdag innledet NISOs årsmøte var nettopp likelønn på landslagene et av hovedtemaene.

Men det er ikke alle som er enige i at det er rett vei å gå.

– Hvorfor skal det være likelønn? Er jo et hav av forskjell på hvem som bringer inn pengene, svarte tidligere landslagsspiller Jahn Ivar «Mini» Jakobsen på Twitter.

Til VG utdyper Mini hva han mente.

– Det er ingenting som tilsier at kvinnene skal ha like mye som herrene, og det handler ikke om kjønn i det hele tatt, det handler om markedet, sier han.

NISO-leder Waltin har følgende kommentar til Minis utspill.

– Mini får svare for egen kommentar, men skal vi tenke slik blir det ingen utvikling og responsen til likelønnsavtalen mellom landslagene har for øvrig vært veldig positiv, skriver han i en SMS til VG.

– Møt opp på kamp

Rosenborg-legenden mener de faktiske inntektene må være utgangspunktet for bonusen til landslagsspillerne, og er sikker på at det er herrelandslaget som er mest innbringende for NFF.

– Hvilket annet arrangement i Norge trekker like mye folk som en herrelandskamp i fotball? spør 53-åringen retorisk.

– Guttene fortjener det de tjener. Og hva gjør det norske damelaget for NFF? Det må jo ha noe å si. I mine øyne er det en klar forskjell. Så jeg er ikke enig i at det skal være likelønn mellom landslagene. De som mener kvinnene får for lite får møte opp på kamp da, og støtte dem slik. Det er der det starter, sier han.

KLAR MENING: Mini mener markedsverdien må tas i betraktning før man deler lønnen likt mellom landslagene. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Daglig leder for Toppfotball kvinner, Hege Jørgensen, mener Jakobsens mening er problematisk.

– Min umiddelbare tanke er at det er nettopp hans utdaterte logikk som er grunnen til at forskjellen er så stor som den er. Du må investere i et produkt for å høste gevinster på lang sikt, sier hun.

Hun mener at fotballforbundet kunne gått enda hardere til verks for å oppnå likestilling på landslagsnivå.

– Jeg berømmer NFF for det de har gjort, og kanskje kunne de gått enda lengre med å fjerne hele lønnen til herrelaget. Herrene har ikke det samme behovet for de pengene. Det er ikke derfor de spiller på landslaget, mens for spillerne på kvinnelandslaget er midlene i stor grad et «være eller ikke være» med tanke på å faktisk kunne satse på fotballen, sier hun.

Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

les også Omsetningsfest i Toppserien: – Det vi drømte skulle skje

Bruker håndballandslagene som argument

Jakobsen er ikke enig, og trekker en sammenligning til de norske håndballandslagene på 2000-tallet.

– Hvor var kritikerne da kvinnelandslaget i håndball tjente mest, og var mange hakk over herrelandslaget? Det var ikke noe spørsmål om at de skulle gi fra seg penger da, sier han.

– Men dette er jo helt motsatt av sånn det var, kontrer Jørgensen.

– I håndballen har det vært likestilling, uavhengig av markedsverdi. Og da har det også skutt til værs på herresiden, og de har klart å bygge gode produkter på begge sider. Det er jo akkurat slik det skal gjøres, sier hun.

Publisert: 04.06.19 kl. 18:57