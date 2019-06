Foto: Jorge Guerrero / AFP

Tidligere Arsenal-stjerne Reyes omkom i trafikkulykke

José Antonio Reyes er død etter en trafikkulykke-. Det bekrefter fotballklubben Sevilla.

«Vi kunne ikke bekreftet verre nyheter. Den elskede Sevilla-stjernen José Antonio Reyes har omkommet i en trafikkulykke. Hvil i fred, melder klubben på twitter.

Det meldes i spanske medier at dette skal ha skjedd lørdag morgen. Ulykken skal ha skjedd i Sevilla, skriver Marca.

Spilleren debuterte for Sevilla i en alder av 16 år og var da den yngste spilleren som noen gang har debutert for klubben. Han ble også kjent gjennom overgangen til London-klubben Arsenal i 2004. Han spilte 69 kamper og scoret 16 mål for Arsenal før han retuernte til spania på lån til Real Madrid i 2006.

Han spilte også for Spania under VM i 2006. Han spilte også Champions League-finalen for Arsenal mot Barcelona i 2006 og ble den første spanjol som vant Premier League.

35-åringen spilte nå for Extremadura i den spanske Segunda Division.

Publisert: 01.06.19 kl. 13:09