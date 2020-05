PÅ FELTET: Hege Riise gir noen instruksjoner på treningen til LSK-kvinnene torsdag. Malin Johnsen Brenn (t.h.) og Anja Sønstevold (t.v.) Foto: Jostein Magnussen

Fotballkvinnene bak herrene i køen: – Man blir jo litt forbannet

LILLESTRØM (VG) – Akkurat nå virker festtalene om kvinnefotballen og fotball på like vilkår for kvinner og menn veldig fjernt, konstaterer LSK-trener Hege Riise (50).

Hun har puttet engangshanskene i treningsbuksen og forsøker å oppildne Lillestrøm-spillerne på kunstgresset ved LSK-Hallen.

Det er ikke så lett når hun ikke kan gi jentene en dato. De vet ikke når de kommer i gang med årets sesong, men de vet at de stiller bak herrene – igjen – når det nå gradvis åpnes opp for fotball igjen.

– Det er jo litt leit at vi må minne folk om at vi fortsatt er her. Det burde være naturlig når man snakker om norsk toppfotball at det gjelder kvinner og menn. Der er vi fortsatt ikke, sier Hege Riise til VG.

Nå nærmer de seg en startdato etter at Abid Raja ga klarsignal til toppfotballen. Det gjenstår likevel en del før landets beste kvinner kan starte.

Skillet mellom Toppserien og Eliteserien viser seg i særlig grad på antallet heltidsprofesjonelle spillere, og her blir protokollen Norges Fotballforbund har utarbeidet for å få til en restart av toppfotballen spesielt krevende for spillerne i Toppserien.

NFFs plan legger opp til et strengt smittevernregime for spillerne med begrenset sosial kontakt utover fotballmiljøet. Flertallet på kvinnesiden har jobb eller studier ved siden av fotballen, og dersom disse krever fysisk oppmøte, vil det neppe være forenlig med smittevernsreglene.

Daglig leder i toppfotball kvinner Hege Jørgensen, har tidligere erkjent at det går mot en lenger utsettelse for damene enn for herrene. NFFs foreløpige plan er at de skal være i gang med trening og kamp fire uker senere enn eliteseriespillerne.

Riise opplever at kampen om likestilling i fotballen og satsingen på kvinnene plutselig er glemt. Det er mye av manuset i festtalene som er gått i glemmeboken.

– Blir du forbannet eller bare oppgitt?

– Man blir jo litt forbannet. Vi havner i glemmeboken hele tiden. Dette er ikke sutring fra vår side. Det er relevant og en konstatering av at slik er det. Vi var jo på et riktig sted, så får vi nok et tilbakeslag, beskriver LSK-treneren om norsk kvinnefotball før og etter coronakrisen.

VG skrev onsdag om at Kulturminister Abid Raja i helgen rådførte seg med flere klubber i Eliteserien i helgen, men ingen klubber på damesiden ble ringt.

Riise peker på at det er utarbeidet retningslinjer for å legge til rette for at toppfotballen skal komme i gang.

– Toppfotballen er jo det uavhengig av kjønn. Når de økonomiske forskjellene er så store i forhold til herrefotballen, så måtte det ha kommet noe i tillegg for at kvinnene skal kunne få til det samme. Da må kvinnene kompenseres mer slik at vi kommer i gang igjen. De som legger til rette nå vet at vi må komme i gang med de forutsetningene vi har, så må vi få hjelp til alt andre som kreves, sier Riise og antyder at en slik «pakke» måtte ha kommet fra NFF, Toppfotball kvinner og gode samarbeidspartnere.

Da hadde man vært i stand til å gjennomføre det som kreves for å starte kjapt. Det ville blitt lettere for klubbene å komme i gang.

Og når fotballen først ruller igjen frykter Hege Riise at både cupen og sluttspillet ryker, og at man kan få det travelt med å gjennomføre seriespillet denne sesongen. Så må man finne ut av hvordan man gjør det med opprykk og nedrykk hvis det ikke skal spilles sluttspill.

Torsdagens nyhet gjør at kvinnene sannsynligvis vil kunne starte seriespillet kampaktivitet i midten av juli – fire uker etter herrene som kan starte 16. juni.

– Vi må jo ha en treningsperiode og legge til rette for at vi får gjort det vi skal fotballmessig, men også for å unngå skader. Nå handler det om å berge serien, så får alt annet bli en bonus.

Et kampprogram med inntil to kamper i uken, advarer hun sterkt mot.

– Det vil være galskap å gjennomføre fra start til mål. Da måtte troppene ha vært så stor at man kunne ha rullert på spillerne for å unngå skader og slitasje, men det er ingen som som er der.

I denne rare sesongen som skulle ha startet samtidig med herrene 23. mars, skal det også spilles Champions League. Mens Vålerenga skal spille kvalifisering til turneringen i august går LSK rett inn i gruppespillet.

– Jeg ser ikke helt for meg hvordan man skal klare å avvikle Champions League-kampene med alle begrensningene som gjelder. Og hva med landslagssamlingene, blir de gjennomført, spør Riise.

