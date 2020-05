DETTE ER IKKE ANBEFALT: Feiringer i grupper, slik Herolind Shala og hans Vålerenga-lagkamerater gjør her, anbefales ikke i norsk fotballs nye corona-protokoll. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Fotballen vurderer å teste friske spillere etter ny vending

I den nåværende protokollen for fotballtrening og kamper står det at friske deltakere ikke skal testes i forkant. Nå kan dette bli endret.

Norges Fotballforbund (NFF) skriver i siste utkast av protokollen for trening, som ble offentliggjort mandag, at «spillere, trenere og støtteapparat skal screenes for smitte før de kan ta del i aktiviteten».

I protokollen for kamper står det at «spillere og dommere skal screenes for smitte før kamp. Hjemmelaget skal sørge for screening av dommere før kamp.»

Screening innebærer at man får en rekke spørsmål av en lege om allmenntilstand og konkrete symptomer, i tillegg til at det tas temperatur, undersøkelse av munn og svelg, palpasjon (føling med hender og fingre) av lymfekjertler og auskultasjon (lytting) av lunger.

– For kun kort tid siden var tilbakemeldingen fra Folkehelseinstituttet (FHI) at det ikke vil være anbefalt å ha et testregime på friske spillere, men bare på noen få uker har testkapasiteten gått veldig opp, så holdningen til det har endret seg, avslører elitedirektør Lise Klaveness i NFF til VG.

Det skal nå holdes møter mellom fotballforbundet og FHI om mulig testing.

– Vi skal diskutere det punktet igjen med FHI. Det kan likevel bli aktuelt å gjennomføre en inngangstesting av spillere. Her følger vi de rådene vi mottar, sier Klaveness og utdyper:

– For øyeblikket står det i protokollen at det skal gjennomføres legesjekk av spillerne på symptomnivå, men nå er testkapasiteten blitt så god at vi har en avtale om å diskutere det videre. Det er et klassisk eksempel på at dette er løpende arbeid.

VG har vært i kontakt med FHI om testing av fotballspillere, men ingen ønsket å uttale seg om temaet ettersom temaet ikke er ferdig utredet.

I Tyskland har toppklubbene testet spillere og støtteapparat med tanke på snarlig oppstart av full treningsaktivitet. Erling Braut Haaland og resten av Borussia Dortmund-leiren testet alle negativt, men fredag ble det kjent at to Köln-spillere og en person i klubbens støtteapparat testet positivt.

Dersom en spiller i norsk fotball skulle få påvist covid-19, skal vedkommende isoleres og følges opp av helse- og omsorgstjenesten.

