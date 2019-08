LONDON-LIVET: Tore André Flo har nettopp vært i en jobblunsj på Chelsea Harbour Hotel da han møter VG på terrassen foran havnen. Senere på dagen står bordtennis-turnering med barna på programmet. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

Tore André Flo vil gjerne bli landslagssjef: – Jeg vet hva det går i

LONDON (VG) Tore André Flo (46) fristes av tanken på å bli landslagssjef for Norge – selv om han tror han neppe er på ønskelisten til Norges Fotballforbund for øyeblikket.

– Er den diskusjonen oppe allerede? Det hadde vært en jobb for meg!

Norges fotballandslag et naturlig tema å sveipe innom når man tar en lengre prat med mannen som spilte 76 kamper og scoret 23 mål med flagget på brystet.

Kanskje spesielt akkurat nå, i det som etter alt å dømme blir Lars Lagerbäcks siste sesong som landslagssjef: Svensken sa i juni at han blir «utrolig overrasket» dersom han fortsetter etter sommeren 2020, når kontrakten hans utløper. Ståle Solbakken har allerede utelukket seg selv som etterfølger.

les også Tore André Flos private drama: – Du får litt panikk

– Jeg har vært veldig god kompis med Drillo. Jeg har sett på måten han jobbet på og beundret det ganske mye. En sånn jobb kunne være veldig interessant, egentlig, sier Flo til VG og påpeker at det ikke bare er den jobben som interesserer ham i NFF:

– Det kunne vært på de yngre landslagene med utvikling av norske spillere.

– Vi er ikke helt der ennå

Den nåværende utviklingstreneren for utlånte spillere i Chelsea har hatt tett kontakt med U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud de siste årene, og har vært med på noen samlinger når han har hatt tid.

– Det er fryktelig mye bra i Norge. Det er masse talent. U-landslagene gjør det veldig bra. Det er masse på gang som kan bygges på. Men vi er ikke helt der ennå til å kunne komme oss opp i Europa og bli den interessante fotballnasjonen vi har lyst til å være for andre, sier Flo.

les også Eliteserieprofiler reagerer på Lagerbäck-utsagn: – Kan ikke ha det sånn i norsk fotball

– Føler du at du har den erfaringen som trengs, dersom NFF hadde spurt deg om å ta over etter Lars Lagerbäck?

– Jeg tikker vel kanskje ikke alle boksene i og med at jeg ikke har vært manager for en større klubb ennå. Men erfaringen som spiller, hvordan jeg har jobbet tett inn mot mange managere … Jeg vet nå i hvert fall hva det går i, sier Flo, som i hverdagen reiser rundt og ser Chelseas lånespillere i aksjon og holder møter med managerne deres.

Før han begynte i denne jobben, i 2017, trente han Chelseas 14-åringer i tillegg til å reise rundt som klubbambassadør.

Angrer på at han takket nei

– Tror du at du er på listen til NFF?

– Jeg tror egentlig ikke jeg er på den listen. Men at det kunne vært interessant en gang, det kunne det. Men jeg må nok sikkert begynne med en managerjobb før jeg eventuelt kan komme på den listen, tipper jeg.

Når han først er i gang med å snakke om landslaget, utnytter han anledningen til å ta opp en gammel episode: Da han spilte for Siena, i 2004, bestemte han seg for å takke nei til landslaget fordi han begynte å dra på årene og ønsket å prioritere klubblaget.

les også Flo-nei til landslaget

Da han spilte i italienske Siena, gjorde Flo det klart at han ikke kom til å spille for landslaget av familiære hensyn.

– Det var en veldig tøff avgjørelse. Når jeg ser på det nå, er det noe jeg kanskje skulle ønske at jeg slapp å gjøre. For det å spille for sin egen nasjon, det skulle aldri være noe som jeg skulle føle at jeg måtte si nei takk til, sier Flo og fortsetter:

– Når jeg har blitt litt eldre og ser at spillere sier nei takk til landslaget, så tenker jeg at det ikke bør skje.

Publisert: 08.08.19 kl. 10:40

