JUBEL: Kevin Krygård (t.v) og Bruno Leite (i midten) feirer den avgjørende scoringen som sendte Haugesund videre i Europa League-kvalifiseringen. Foto: ERWIN SCHERIAU / APA

Jubler for millioninntekt i Haugesund: – Det er helt vesentlig

Da Haugesund sikret seg plass i tredje runde av kvalifiseringen til Europa League, sikret det også betydelige inntekter. Styreleder Leiv Helge Kaldheim mener de pengene er helt avgjørende for å fortsette å kjempe i toppen.

Haugesund forventer å tjene omtrent fire millioner kroner på oppgjøret mot den nederlandske giganten PSV. Av de pengene er de ventet å sitte igjen med tre millioner kroner. Det betyr mye for klubben fra vestlandet.

– Det er helt vesentlig for å opprettholde nivået. Det er tøft for oss å konkurrere med de største klubbene, uansett om de kommer fra Oslo, Trondheim eller Bergen. Det koster, og vi driver på randen, forklarer styreleder Kaldheim.

Han forteller at den unge klubben er stolte av å få representere Norge i Europa, etter bragden mot Sturm Graz torsdag kveld.

– Det er helt fantastisk. Det er historisk for klubben. Vi er kun 26 år gamle, og er en liten vestlandsklubb. Det er helt utrolig, sier Kaldheim, før han legger til at han er veldig fornøyd med at også Rosenborg og Molde tok seg videre.

– Det er et veldig fint selskap å være i, sier Kaldheim.

Haugesund har aldri klart å ta seg til den tredje kvalifiseringsrunden, men på det tredje forsøket gikk det. Nå kommer pengene inn fra flere hold, forteller daglig leder Eirik Opedal.

– Det er klart at det betyr mye økonomisk for klubben. Vi satser på å fylle stadion mot PSV. Og så får vi betydelig støtte fra UEFA, og TV-rettigheter. De pengene betyr trygghet for klubben fremover, sier daglig leder i FKH, Eirik Opedal.

Nå tror Kaldheim at suksessen i Europa gir dem økonomisk trygghet til neste sesong.

– Dette fører med seg mye positivitet, både for sponsorer og regionen. Vi håper at dette gir penger i banken til 2020, men jobben må gjøres fra oss også, sier Kaldheim.

FK Haugesund retter nå fokuset mot enorme PSV fra Nederland. Klubben har vunnet den nederlandske ligaen hele 24 ganger, senest i 2018.

Men i Haugesund lever håpet videre.

– Det er lov å drømme videre. Vi har for vane å selge oss dyrt i Haugesund, og det skal vi gjøre denne gangen også, sier Kaldheim.

Publisert: 02.08.19 kl. 13:18

