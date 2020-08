SKUFFET: Omar Elabdellaoui var skuffet etter at sluttsignalet gikk på Molineux Stadium. Foto: MOLLY DARLINGTON / X07092

Elabdellaoui og Olympiakos ute av Europa League

(Wolves – Olympiakos 1–0, 2–1 sammenlagt) En marerittstart på oppgjøret ødela mye for Omar Elabdellaoui & co. Det ble ingen ny Premier League-skalp på Olympiakos, som nå er ute av Europa League.

Den norske landslagsbacken hadde nettopp satt inn en strålende takling på Wolves’ storscorer Raúl Jiménez da lagkameratene begynte å rote det til i bakre rekker.

Midtstopperen Ousseynou Ba slo en støttepasning til målvakten Bobby Allain. Han bestemte seg for å ta med seg ballen ut mot høyre før han skulle klarere. Keeperens touch var imidlertid elendig, og dermed måtte han ut i en løpsduell med Wolves-vingen Daniel Podence. Det var rått parti.

Allain gikk rett i ryggen på Podence og meide ham ned. Det påfølgende straffesparket satte Raúl Jiménez kontant i mål.

ROTET DET TIL: Her har Bobby Allain nettopp løpt Daniel Podence over ende. Foto: Mike Egerton / PA Wire

Mye involvert

Elabdellaoui hadde en god kamp på høyrebacken til Olympiakos. Han hadde flere gode taklinger og offensive involveringer, og var blant annet delaktig da Olympiakos trodde de hadde fått den viktige utligningen.

Med en fin pasning spilte han fri Youssef El Arabi – helten fra Arsenal-kampen – som kom til innlegg. Han sendte ballen 45 grader ut og fant midtbanespilleren Mady Camara. Han bredsidet ballen via Willy Boly og i mål, men scoringen ble sjekket av VAR, som konkluderte med en hårfin offside på El Arabi.

SLÅTT UT: Omar Elabdellaoui, her i duell med Ruben Vinagre. Foto: PETER POWELL / EPA

I andre omgang var Elabdellaoui igjen nære å skaffe utligning. Olympiakos-kapteinen svingte inn et strøkent innlegg mot El Arabi, men spissen ble forstyrret nok av Boly til at han ikke klarte å styre avslutningen med hodet på mål.

Olympiakos presset på og var det førende laget i jakten på scoring i andre omgang, men Wolves forsvarte seg heroisk. De gangene markeringen glapp, var Rui Patrício på plass med gode redninger, som her, da Ahmed Hassan stanget mot mål:

NÆRE: Ahmed Hassan, ofte bare kalt «Koka», var nære scoring for Olympiakos. Bare et tigersprang fra Rui Patrício hindret utligning. Foto: PETER POWELL / EPA

På overtid fikk også Elabdellaoui en mulighet til å score, men høyrebackens avslutning traff bare nettveggen. Etter en sjanserik, men målfattig kamp, kunne ulvene til slutt juble for avansement.

Fra fire til tre nordmenn

Dermed er Europa-eventyret over for Omar Elabdellaoui & co., og Europa League er én nordmann fattigere. To norske trenere og én spiller er fortsatt med, alle tre i oppgjøret mellom København og Manchester United.

Der blir det en norsk trenerduell mellom Ståle Solbakken og Ole Gunnar Solskjær. I tillegg er Sten Grytebust reservekeeper i den danske hovedstadsklubben.

Omar Elabdellaoui og hans greske klubb har fremdeles mer å spille for denne sesongen. De har allerede blitt seriemestere, og i slutten av august skal de også ut i cupfinale mot AEK Athen.

Wolverhampton skal på sin side møte Sevilla i kvartfinalen. Det ble klart etter at spanjolene tidligere torsdag slo Roma 2–0.

I de andre kampene spilt torsdag tok Bayer Leverkusen seg videre med 4–1 sammenlagt over Rangers, mens Basel også er videre med 4–0 sammenlagt mot Eintracht Frankfurt.

Dermed ser kvartfinalene i Europa League slik ut:

10. august: Manchester United – København

10. august: Inter – Bayer Leverkusen

11. august: Sjaktar Donetsk – Basel

11. august: Wolves – Sevilla

