TAKK OG FARVEL: Alexis Sánchez er klar for Inter på permanent basis. Det bekrefter Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær. Foto: OLI SCARFF / AFP

Solskjær bekrefter at Sánchez er ferdig i United: – En av tidenes dårligste avtaler

Øyvind Alsaker tror champagnen sprettes på Old Trafford. Årsaken? Alexis Sánchez forlater Manchester United – og frigir dermed store lønnsmidler.

Nå nettopp

– Jeg kan bekrefte det (at Sánchez går til Inter, journ.anm.). Alexis har hatt det fint der. Han er en god spiller og vi ønsker ham alt godt.

Det sier Ole Gunnar Solskjær til BT Sports etter å ha tatt seg videre til kvartfinalen i Europa League. Tidligere onsdag gjorde Inter-direktør Beppe Marotta det samme. Han bekreftet overgangen før Inters kamp mot Getafe, også den i Europa League.

les også Solskjær til Solbakken: – Vi ses!

– Vi henter Sanchez fra Manchester United på permanent basis. Vi offentliggjør dette i en pressemelding i morgen, sa Marotta, som sa at «spilleren eies fullt og helt av Inter».

– Vi har en treårsavtale med ham. Vi har troen på han, og tror han kan bli en viktig del av dette laget. Vi er glade for å ha en avtale på plass, la Marotta til.

Slik tok United seg til kvartfinale i Europa League. Der venter Ståle Solbakkens FCK:

– Enorm lønnsbyrde

En viktig del av Manchester United ble chileneren aldri. Han ble hentet til Manchester United fra rivalen Arsenal, og med brask og bram presentert med en video hvor han spilte piano. Som Premier Leagues best betalte spiller skal han ha håvet inn 391.000 pund i uken siden han kom fra Arsenal, med andre ord mer enn 32 millioner pund totalt (over 350 millioner kroner).

– Det er vel en av tidenes dårligste avtaler. I hvert fall med tanke på hva han kostet klubben i lønnsutgifter. Det er helt vilt, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker til VG onsdag kveld.

KOMMENTERER PREMIER LEAGUE: Øyvind Alsaker snakket med VG sent onsdag kveld. Han var våken og tilgjengelig for en prat ettersom han har tvillinger i treårsalderen. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

Sanchez har tilbrakt 2019/20-sesongen på utlån i Inter. En lovende start, skadetrøbbel og faktum at coronaviruset satte sesongen på vent til tross, chileneren har åpenbart gjort nok til at Inter ville hente ham på permanent basis.

les også Bundesliga-kjennerne tror Sancho blir Manchester United-spiller

Ifølge rapportene blir han å se på San Siro de neste tre sesongene. På Old Trafford tror Alsaker at champagnen sprettes.

– Det er en enorm lønnsbyrde som forsvinner. Det er all mulig grunn til å sprette en liten kork på Old Trafford. Det må være en gledens dag der, sier Alsaker.

Sanchez scoret fem mål på sine 45 kamper (i alle turneringer) for Manchester United. I tillegg ble det ni målgivende pasninger.

INGEN SUKSESS: Alexis Sánchez ble presentert som et storkjøp. Men noen sportslig suksess ble han aldri. Foto: Robbie Jay Barratt – AMA / Getty Images Europe

– Viser kontrasten

Alsaker mener Sanchez’ tid i United er et bilde på mye av det som har gått galt i Manchester United siden Alex Ferguson forlot klubben i 2013.

– Det har vært en skjødesløs spillerlogistikk. Lite sammenheng i måten å drive klubb på. Ingen bevisst strategi og ingen klar tanke om hvordan laget skal bygges. Det illustrerer Uniteds problem i den æraen, og viser kontrasten mellom Solskjær og José Mourinho/Louis van Gaal, sier Alsaker.

les også Høyt spill om Haalands lagkamerat

Kommentatoren påpeker også at denne overgangen kan frigi midler for andre signeringer. Som Jadon Sancho, som Bundesliga-kjennerne tror spiller på «Drømmenes Teater» neste sesong.

– United blør jo som alle andre klubber i den perioden her. Da er det fryktelig å måtte betale ut sånne lønninger til spillere som ikke bidrar. Å fjerne Sanchez og hente inn en Jadon Sancho er et godt bilde på Solskjærs måte å bygge klubben på. Det er ungt, energisk og med fart. Det kan gi ham suksess på Old Trafford.

Publisert: 06.08.20 kl. 04:36

Fra andre aviser