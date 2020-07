Mjøndalen slått i «Ælv Classico»: – Jeg synes synd på gutta

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Mjøndalen 2–1) Moses Mawa (23) og Lars-Jørgen Salvesen (24) har ikke akkurat sprudlet for Strømsgodset i år, men i «Ælv Classico» var lekehumøret endelig tilbake.

Salvesen har hatt måltørke siden seriepremieren mot Start, mens Mawa først fikk nettsus i sjette serierunde mot Kristiansund. I «Ælv Classico» var de på scoringslisten igjen.

– De har hatt veldig mange tanker, de to. Vi sier at det ikke er målene de blir målt på, men det har vært vanskelig for dem å komme ut av det, beskriver Strømsgodset-trener Henrik Pedersen.

– Vi har hatt fokus på prestasjonene. Jeg synes begge gjør en god kamp utover at de scorer. Det betyr enormt for det to, og enormt for laget, sier dansken videre.

– Manglet energi

– Jeg synes synd på «gutta». De vil så gjerne, men i dag har de ikke bein eller lunger til det, beskriver Mjøndalen-trener Vegard Hansen til VG etter 1–2-tapet på Marienlyst.

Han forklarer det fortjente tapet med manglende energi, og han peker på at Strømsgodset hadde én dag mer å forberede seg på.

– Det manglet noe på det fysiske i dag. Noen ganger er det sånn at det er vanskelig å få opp det kollektive trykket. Men jeg hadde håpet at det ikke skulle skje mot Godset, sier Mjøndalen-treneren, som får støtte av sin kollega på den andre trenerbenken.

– Selvfølgelig betyr én ekstra dag noe. Det må vi ikke underkjenne, sier Henrik Pedersen.

SLÅTT: Mjøndalens trener Vegard Hansen og assistent Øyvind Leonhardsen under oppgjøret mot Strømsgodset. Foto: Geir Olsen

Det var lenge liten tvil om hvem som kunne kalle seg best i Drammen da Strømsgodset og Mjøndalen møttes for første gang i Eliteserien siden Nedre Eiker ble en del av Drammen kommune.

– Vi spiller nok en god kamp. Vi har gode prestasjoner i det siste, men ikke helt fått utbytte av det, beskriver Strømsgodset-treneren.

Sologoal

En frisk Moses Mawa og en elegant Lars-Jørgen Salvesen scoret to kjappe for Strømsgodset, og «storebror» herjet til tider med naboen, men en straffescoring fra midtstopper Markus Nakkim i sluttminuttene fikk frem nervene i Drammen.

Mjøndalen satte inn en sluttspurt, og skapte litt panikk for et Strømsgodset-lag som inntil reduseringen fremsto bunnsolid hjemme på Marienlyst. Men det kom aldri noen utligning fra Vegard Hansens gutter.

MISS: Sosha Makani redder straffesparket fra Mikkel Maigaard. Foto: Geir Olsen

Oppgjøret var jevnspilt en stund, men etter hvert ble forskjellen på lagene tydelig. Johan Hove var god på Godsets midtbane, og Moses Mawa var mer «på» enn på lenge. Han jaget hver ball og skapte livet surt for Mjøndalen-forsvaret.

Mawa fikk sitt fortjente mål da han pirket ballen over streken fra kloss hold. Ingen prestasjon akkurat det, men 23-åringen fra Holmlia var også mannen som startet angrepet.

Lars-Jørgen Salvesens 2–0-scoring var en soloprestasjon der 24-åringen tok med seg ballen fremover og banket den i hjørnet.

PS! Strømsgodsets Mikkel Maigaard misset et straffespark for hjemmelaget. - Han (Sosha Makani, Mjøndalen-keeper) leser meg. Det er dårlig, forteller Maigaard til Eurosport.

