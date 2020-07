Eirik Bakke spilte i Leeds tidlig på 200-tallet – forrige gangen klubben opplevde suksess. Foto: SIMON BELLIS / X01632

Gamle norske Leeds-helter hyller Bielsa: – Vil bli husket for alltid

Eirik Bakke og Gunnar Halle var med forrige gang Leeds spilte i Premier League. De er imponert over snuoperasjonen i klubben og håper «The Whites» klarer å klore seg fast på øverste nivå.

Nå nettopp

I Leeds forrige storhetstid var en rekke nordmenn innom klubben. Etter 16 år i lavere divisjoner, rykket den tradisjonsrike klubben opp til Premier League igjen fredag kveld.

Huddersfield, som bare ligger en halvtimes kjøretur unna Leeds, slo West Bromwich og sikret opprykket for naboen.

Det gleder Eirik Bakke som var i klubben mellom 1999 og 2006, foruten én sesong på utlån til Aston Villa.

– Jeg hadde en god følelse da Liverpool klarte å vinne Premier League, for Leeds leder ofte til jul sammen med Liverpool. Men så kom corona, og man tenkte «i år igjen». De har mislyktes et par år, men nå var jeg ganske sikker, selv om aldri kan være helt sikker med Leeds. De har sett sterke ut, og når de vinner med to kamper igjen, sier det seg selv at det var fortjent. Nå er de tilbake der de hører hjemme, sier den nåværende Sogndal-treneren, som feiret kvelden med en god flaske rødvin.

Gunnar Halle var i Leeds fra 1996 til 1999. Han tar seg pause fra en Jørn Hoel-konsert for å dele gleden over opprykket med VG.

– Det er jo kjempegøy. Dette har de ventet på i lang tid. De klarte det jo nesten i fjor, og hadde en kjempemulighet denne sesongen. Det er viktig for klubben og byen. Leeds har vært en klubb med tradisjoner, som bør være der oppe, sier den tidligere høyrebacken.

Tidligere Leeds-spiller Gunnar Halle i duell med Ole Gunnar Solskjær. Foto: Tore Berntsen

les også Leeds tilbake i Premier League etter 16 år

Roser nye eiere

Fortellingen om Leeds retur til det øverste nivået er lang og krokete. En økonomisk implosjon på starten av 2000-tallet sendte klubben nedover i divisjonssystemet og skrapte klubbkassen.

Med brukket rygg har problemene fortsatt gjennom nye eiere og hyppige managerutskiftninger, før italienske eiere har snudd den vonde trenden de siste årene.

– De har snudd opp ned på ting. Jeg ser det bare for egen del, så mye vi tidligere spillere blir invitert over og hvordan de vil bygge kultur. Det minner om det Leeds jeg kjenner, sier Bakke.

– Det har vært mye skifter av eiere og ledelse, men nå virker det som om de har fått en struktur og en trener som har fått orden på ting, supplerer Halle, som har holdt kontakt med klubben gjennom å arrangere kamper i Norge når Leeds har vært på besøk.

les også Godset-sjefens Leeds-grep: Studerte idolets tøffe treninger

Hyller Bielsa

Det er Marcelo Bielsa som har sittet i managerstolen de siste årene. Bakke, som selv har valgt fotballtrener som yrke, er full av beundring av den karismatiske taktikeren fra Argentina.

– Den personligheten han har, måten han er på – det stråler autoritet av han. Han har fått muligheten til å bygge med Leeds, og jeg håper han får bygge videre og at de ikke tenker for stort. Han har sikkert opplevd mye, men han kommer til å bli husket i Norge og England for alltid etter et opprykk med Leeds. Det måtte en stålmann til, en som gikk sin egen vei, mener Bakke, som håper Bielsa kan hjelpe klubben til å bite seg fast i Premier League.

MANAGER: Marcelo Bielsa. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

For sogningen er det også viktig å hylle det han beskriver som «best away fans in England». Tross alle nedturene, har Leeds-fansen vært tro mot sitt lag – noe de får betalt for i kveld.

– Det har vært mange tunge stunder for supporterne og de i klubben. Norske supportere har vært fantastisk lojale, og det blir stort å reise tilbake og møte de største lagene. Det er det man jobber for, sier Bakke.

– Det er klubben som har flest supportere på bortekamper, og det viser hvilken potensial som er det. De har mange supportere i Norge fra før av, og etter opprykket kan de kanskje få noen nye også, spår Halle.

Publisert: 17.07.20 kl. 23:23

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 36 30 3 3 77 – 29 48 93 2 Manchester City 36 24 3 9 93 – 35 58 75 3 Chelsea 36 19 6 11 64 – 49 15 63 4 Leicester City 36 18 8 10 67 – 36 31 62 5 Manchester United 36 17 11 8 63 – 35 28 62 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykk

Les også

Fra andre aviser