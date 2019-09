UTESTENGELSE? De tidligere toppdommerne Tom Henning Øvrebø og Per Ivar Staberg er samstemte i at denne albuen bør gi fire kampers utestengelse. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Tror Akintola «bare» mister fire kamper etter brutal albue: – De sitter «sjakk matt»

David Akintola (23) serverte en albue i nakken på VIF-spiller Sam Adekugbe i søndagens opphetede eliteseriekamp, men tidligere toppdommer Tom Henning Øvrebø tror ikke det blir noen lang utestengelse på RBK-vingen.

45 minutter var alt David Akintola fikk på kunstgresset på Oslo øst søndag kveld. Ikke fordi han ble utvist, men fordi Rosenborg-trener Eirik Horneland tok ham av banen i pausen.

Etter å ha plantet albuen i nakken på Vålerengas Samuel Adekugbe, og sluppet unna med det, ble RBK-profilen pepet på av Klanen ved enhver anledning.

De 45 minuttene kan ha vært det siste vi har sett av Akintola på en Eliteserie-bane på en stund.

– Jeg tror han får fire kampers utestengelse. Det var en tilsvarende situasjon på Brann stadion for en uke siden, og jeg har vanskelig for å se at dette blir verken mer eller mindre. De sitter litt «sjakk matt», for de kan ikke plutselig gi 7–8 kamper i denne situasjonen. Det ville vært veldig rart, sier tidligere toppdommer Tom Henning Øvrebø til VG.

Nils Fisketjønn, direktør i i NFFs konkurranseavdeling, bekrefter til VG at saken skal diskuteres i et evalueringsmøte mandag.

Branns Daouda Bamba ble utestengt i fire kamper etter en albue mot Tromsøs Simen Wangberg. Her kan du se situasjonen fra søndag:

Tror forbundet vil gjøre unntak

I utgangspunktet skal ikke spillere få en disiplinærstraff i ettertid da dommeren har sett og dømt på situasjonen, men i dette tilfellet tror Øvrebø at NFF vil gi en utestengelse likevel.

– Det er holdingen han dømmer på, ikke albuen. I ettertid ser alle at dette er en bevisst albue, og at det skulle vært rødt kort. Det sier seg selv. Da vil jeg anta at dette er en situasjon der forbundet kan gå inn og gi en strengere straff. Det er fint å kunne gjøre et unntak ved slik albuebruk, sier han.

Tidligere dommerkollega Per Ivar Staberg er enig.

– Det er litt delte meninger om dette, men jeg mener det bør være mulig å gi han en utestengelse i ettertid da dommeren har sagt at han ikke så albuen, sier han.

les også Bekymret for signaleffekten av Bamba-karantenen: – Bør gis tøffere straff

– Hva kunne dommer ha gjort annerledes for å få kontroll på kampen tidligere?

– Det er et godt spørsmål. Det var et par hodedueller med albuebruk, og det handler om å treffe riktig på de situasjonene. Spillerne blir revet med av at det ikke blir dømt, så det hadde noe med det å gjøre. Hadde han dømt tidligere er det ikke sikkert kampen ville blitt slik den ble. Det er veldig vanskelig å vite, sier han.

Øvrebø synes ellers at Rohit Saggi, som fikk terningkast 2 av VGs journalist, leverte en bra kamp under omstendighetene.

– Det var en underholdende og tøff kamp, med tenning, spenning og tøffe taklinger. Noen gikk over streken, og han burde kanskje trådd hardere til der, men jeg synes han håndterte kampen godt, sier Øvrebø.

Slik vurderte VG dommeren: Terningkast 2. Får ikke med seg albuen til Akintola, og mister samtidig fullstendig kontroll på kampen. Det ender med et rødt kort til Jensen, og da er det allerede for sent. Treffer på det røde, men kampen har utartet seg til kaos. Ingen super dag på jobben.

MEDIEVANT: Tom Henning Øvrebø har selv vært i medienes søkelys etter fotballkamper. Han synes søndagens dommer Rohit Saggi fremstod «ryddig» etter den opphetede kampen mellom VIF og RBK. Foto: Øyvind Nordahl Næss

les også Dramatisk poengdeling på Intility: – Jeg ville knuse ham

«I wanted to smash him»

«I wanted to smash him» var beskjeden fra Sam Adekugbe i pausen mellom Vålerenga og Rosenborg, etter at han hadde fått sin hevn ved å sende Akintola knallhardt utover dødlinjen.

Staberg tror ikke det vil få noen konsekvenser for VIF-spilleren.

– Det tror jeg ikke. Selve handlingen er kanskje et gult kort verdig, ikke rødt. Og i intervjuet er han rett og slett ærlig. Ikke alle ville sagt det, men de fleste ville tenkt det, sier han.

Øvrebø er enig i at det kanskje ikke er nok til at Adekugbe skal få en utestengelse, men innrømmer at slike uttalelser kan påvirke dommerne i fremtiden.

– Det er sjelden man får med seg intervjuet i pausen, men om man har inntrykket av at en spiller er ute etter hevn, så vil det påvirke hvordan man følger med på spilleren i neste kamp, sier han.

Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 20 13 4 3 47 – 21 26 43 2 Bodø/Glimt 20 13 3 4 46 – 30 16 42 3 Odd 20 11 5 4 31 – 23 8 38 4 Rosenborg 20 9 6 5 31 – 25 6 33 5 Brann 20 9 5 6 28 – 22 6 32 6 Kristiansund 20 8 5 7 26 – 22 4 29 7 Vålerenga 20 7 6 7 34 – 30 4 27 8 Viking 20 7 6 7 31 – 32 -1 27 9 FK Haugesund 20 6 7 7 29 – 25 4 25 10 Lillestrøm 20 7 4 9 26 – 32 -6 25 11 Stabæk 20 6 5 9 22 – 27 -5 23 12 Tromsø 20 6 4 10 25 – 40 -15 22 13 Mjøndalen 20 4 8 8 27 – 37 -10 20 14 Ranheim 20 5 4 11 23 – 36 -13 19 15 Sarpsborg 08 20 2 10 8 22 – 29 -7 16 16 Strømsgodset 20 4 4 12 22 – 39 -17 16 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

