REDNINGSMANN: Christian Grindheim la ned ballen og dundret den i nett-taket. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Grindheim sørget for Haugesund-poeng i Tromsø: – Det var bare å lukke øynene og banke til

(Tromsø - Haugesund 2–2) Vertene var tidlig frempå i begge omgangene, men de besøkende fra vestlandet satte inn en tidlig sluttspurt og hentet med seg ett poeng fra Alfheim.

Oppdatert nå nettopp







Tromsø dominerte også sluttminuttene, men de klarte ikke å gjøre noe med at Christian Grindheims 2–2-mål ble kampens siste tellende involvering.

– Jeg syns vi gjør en meget god bortekamp og det er mange forspilte sjanser. Det er godt å komme tilbake fra 0–2, sier Grindheim til Eurosport etter kampen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

70 minutter inn i kampen headet midtstopper Douglas Bergqvist ballen tilbake i feltet, der Grindheim hadde funnet seg rom til å ta ned ballen og banke den i nett-taket bak Tromsø-keeper Gudmund Kongshavn.

– Det var bare å lukke øynene og banke til. Det var bra gjort av Doug (Bergqvist) der som gjør at jeg får god tid, sier han om det viktige målet.

Det var Haugesunds andre av to mål for kvelden etter å ha havnet under 0–2. Det første ble scoret av Kevin Krygård som kunne sette inn en pen målgivende pasning fra Martin Samuelsen, som ble byttet inn etter pausen.

REDUSERING: Kevin Krygård kriger inn Martin Samuelsens pasning bak en utspilt Gudmund Kongshavn. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Marerittstart

Fitim Azemi sørget for en meget skjev Haugesund-start da han allerede etter seks minutter headet inn 1–0 i nord.

Førsteomgangen var jevnspilt og det kunne fort blitt flere mål, men ingen av lagene hadde stilt inn siktemidlene godt nok.

DRØMMESTART: Fitim Azemi kunne feire en tidlig Tromsø-ledelse sammen med Onni Valakari (t.v.) og Robert Taylor (t.h.) Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Haugesund-trener Jostein Grindhaug tok grep da lagene kom ut fra garderoben etter pausen og satte inn dribleglade Samuelsen for Torbjørn Kallevåg.

Det skulle vise seg å være et godt grep etter hvert, men omgangen kunne knapt startet dårligere. Manchester United-eiendommen Aidan Barlow chippet ballen forbi Oskar Snorre i Haugesund-målet før minuttet var spilt.

Grindhaug, Grindheim og resten av haugalendingene kunne imidlertid le like høyt ved kampslutt.

Saken oppdateres.

Publisert: 01.09.19 kl. 19:54 Oppdatert: 01.09.19 kl. 20:13







Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 20 13 4 3 47 – 21 26 43 2 Bodø/Glimt 20 13 3 4 46 – 30 16 42 3 Odd 20 11 5 4 31 – 23 8 38 4 Rosenborg 20 9 6 5 30 – 24 6 33 5 Brann 20 9 5 6 28 – 22 6 32 6 Kristiansund 20 8 5 7 26 – 22 4 29 7 Vålerenga 20 7 6 7 33 – 29 4 27 8 Viking 20 7 6 7 31 – 32 -1 27 9 FK Haugesund 20 6 7 7 29 – 25 4 25 10 Lillestrøm 20 7 4 9 26 – 32 -6 25 11 Stabæk 20 6 5 9 22 – 27 -5 23 12 Tromsø 20 6 4 10 25 – 40 -15 22 13 Mjøndalen 20 4 8 8 27 – 37 -10 20 14 Ranheim 20 5 4 11 23 – 36 -13 19 15 Sarpsborg 08 20 2 10 8 22 – 29 -7 16 16 Strømsgodset 20 4 4 12 22 – 39 -17 16 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

Mer om