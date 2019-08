DYR I DRIFT: Alexis Sánchez var Premier Leagues best betalte spiller, men slo aldri igjennom i Manchester United før utlånet til Inter. Her med Ole Gunnar Solskjær etter uavgjort borte mot Huddersfield i mai. Foto: Robbie Jay Barratt - AMA / Getty Images Europe

Ekspert slår alarm etter Sánchez-utlån: – Det er utrolig

MANCHESTER (VG) Alexis Sánchez (30) er på plass i Milano for å signere for Inter. Til tross for at chileneren aldri leverte varene for Manchester United, reageres det med bekymring på at troppen til Ole Gunnar Solskjær (46) går fra tynn til tynnere.

– Sánchez har vært et symbol på Uniteds problemer og på deres uforsiktige tilnærming til spillerkjøp. Med tanke på at han ikke har vist noen tegn til å komme i form, så kan jeg forstå hvorfor Solskjær ønsket ham bort fra Old Trafford, skriver fotballekspert og tidligere Premier League-spiller Tony Cascarino i sin spalte i torsdagens utgave av The Times.

Den tidligere spissen understreker samtidig sin bekymring over Solskjærs begrensede utvalg i angrep:

– Med tanke på at de har latt Romelu Lukaku dra også, synes jeg det er utrolig at United ikke har signert en ekte spiss. Marcus Rashford kan være spektakulær og har stort potensial, men har ikke klart å finne stabilitet ennå. Anthony Martial er også ung og talentfull, men jeg synes han er mest effektiv på kanten, ikke i midten. Ingen av dem garanterer 20 mål per sesong. Bak dem har United 17 år gamle Mason Greenwood, en høyt ansett tenåring, men det er et gigantisk sprang plutselig å være Uniteds tredjevalg på topp.

– Solskjær har sagt at han vil få United tilbake til tiden der de angrep og scoret mange mål. Jeg kan ikke se hvordan det skal skje denne sesongen. Newcastle og Aston Villa har brukt mer penger på spisser enn United i sommer, og nå har de solgt to av sine erfarne spisser uten å erstatte dem, konkluderer Cascarino.

Sánchez’ rekordlønn i Manchester United, der han ble presentert med brask og bram i en piano-video som vakte stor oppsikt i januar i fjor, har vært en av grunnene til at hans opphold i klubben blir ansett som en av de største fiaskoene i Premier League-historien.

Som Premier Leagues best betalte spiller skal 30-åringen ha håvet inn 391.000 pund i uken siden han kom fra Arsenal, med andre ord mer enn 32 millioner pund totalt (over 350 millioner kroner), noe som gir en skrekkelig fasit idet han forlater klubben på lån: For hvert mål spilleren har scoret (fem totalt), har han tjent over 70 millioner kroner.

VG har fått opplyst at «begge parter er fornøyd» med Sánchez-utlånet, men ifølge britiske medier må Manchester United fortsatt bistå Inter med en stor del av spillerens lønn denne sesongen.

Ifølge The Telegraph skal United betale Sánchez 175.000 pund i uken, altså nesten halve lønnen, til tross for at han ikke skal spille for dem. Avisens kommentator Sam Wallace påpeker at det er mer enn samtlige spillere utenfor topp seks i Premier League tjener.

– De betaler så mye for å ha ham i en annen liga i stedet for å beholde ham i en klubb som allerede har solgt en erfaren spiss uten å erstatte ham. Det får deg til å lure: Hvor ille har det blitt? spør Wallace og konkluderer:

– Sánchez var ikke i toppform mot slutten av Arsenal-karrieren, men dette har likevel vært en enorm krasjlanding.

