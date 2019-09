I FORM: Martin Ødegaard viste seg frem mot Malta. Nå er han klar for å slå Sverige. Foto: Bjørn Steinar Delebekk/VG

Ødegaard skal gi råd om svensk stjerne

ULLEVAAL STADION (VG) Alexander Isak (19) blir kanskje Sveriges største individuelle trussel mot Norge søndag kveld. Før matchen vil Martin Ødegaard (20) fôre de norske spillerne med råd.

Nå nettopp







Mens Ødegaard har vært Norges mest omtalte talent de siste årene, har Isak hatt en lignende status i Sverige. I sommer ble stjerneskuddene lagkamerater i spanske Real Sociedad.

Før den potensielt skjebnesvangre oppgjøret i Stockholm søndag kveld, vil Ødegaard dele det han har av informasjon med de norske stopperne.

– Ja, jeg må jo prøve å hjelpe forsvarsspillerne og komme med råd. Jeg skal ikke røpe det i media, men forhåpentligvis kan jeg bidra på en eller annen måte, forteller Ødegaard til VG i dette intervjuet:

les også Ødegaard-kompis førte an da Sverige sendte skremmeskudd mot Norge

– Giftig og farlig

Torsdag kveld ble Ødegaard kåret til banens beste på VG-børsen i 2–0-seieren over Malta. Parallelt satte Isak inn to mål i Sveriges 4–0-triumf over Færøyene.

Da Ødegaard kom ut i pressesonen rundt 30 minutter etter kampslutt, hadde 20-åringen fått det med seg.

– Jeg hørte at han puttet. Det er fint at han har gjort fra seg, slik at det forhåpentligvis ikke blir noen på søndag. Han er giftig og farlig, særlig hvis han får rettvendt seg. Hvis han spiller, må vi være obs på ham, forteller Ødegaard.

– Hvor høyt nivå har han, egentlig?

– Veldig høyt. Han er blant de bedre spissene jeg har spilt med.

SCORET TO: Isak hadde en god kamp på Færøyene. Foto: Janerik Henriksson/TT

les også Norge senket Malta med Lagerbäcks utskjelte grep: – Kokte i topplokket

Hovland er klar

Even Hovland erstattet skadede Kristoffer Ajer på midtstopperplass med bravur mot Malta. Mot Sverige kan 30-åringen få sjansen igjen, selv om Tore Reginiussen trolig også er aktuell fra start.

Hovland forventer uansett å bli informert om Isak i tiden som kommer.

– Vi skal legge en plan fremover for søndag, så skal vi nok ha kontroll på det, sier Hovland til VG

– Har du snakket med Martin om Isak?

– Nei, ikke foreløpig. Men vi får nok infoen vi trenger de neste dagene, sier Rosenborg-stopperen.

Joshua King frykter på sin side absolutt ingen svenske spillere:

les også Haaland om debuten: – Jeg fikk litt frysninger

– Det kan bølge

Sverige-Norge vil naturligvis handle om mer enn stjerneskudd-duellen mellom Isak og Ødegaard. Det er også to solide kollektiv som møtes.

I juni endte kampen på Ullevaal 3–3, etter et utrolig drama på slutten.

– Det blir nok tett og jevnt. Det blir en kamp om å få kontroll over matchen. Det kan bølge som sist, men vi ønsker å kontrollere kampen bedre enn vi gjorde hjemme mot dem – særlig mot slutten. Vi viste i store deler av hjemmekampen at vi er på et nivå som absolutt tilsier at vi kan slå dem, sier Ødegaard.

Erling Braut Haaland håper også å få starte det oppgjøret – her kupper 19-åringen Ødegaards intervju etter Malta-matchen:

Publisert: 06.09.19 kl. 06:15







Mer om