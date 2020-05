GIKK PÅ BLEMME: Augsburg-trener Heiko Herrlich brøt smittevernreglene. Foto: EPA

Bundesliga-trener utestenges etter tannkrem-kjøp – avslørte seg selv

Nyansatte Heiko Herrlich (48) får ikke lede Augsburg under helgens Bundesliga-runde etter å ha brutt karantenereglene.

48-åringen ble ansatt som Augsburg-trener i mars og har fortsatt til gode å lede laget i en eneste kamp. Det får den tidligere Borussia Dortmund-spilleren heller ikke gjøre på lørdag.

Samtlige spillere og trenere i Bundesliga og 2. Bundesliga som er aktuelle for comeback-runden er nødt til å være isolert i syv dager, men Herrlich innrømmet torsdag å ha brutt reglene da han var tom for tannkrem.

Augsburg-sjefen valgte å oppsøke et lokalt supermarked, iført klubbens treningsklær, og plukket også med seg en hudkrem. Karantenebruddet gjør at Herrlich har vært nødt til å flytte ut fra hotellet Augsburg-troppen bor på.

Røpet seg selv

Herrlich får heller ikke lede laget hjemme mot Wolfsburg, i det som skulle vært debuten hans som Augsburg-trener. Han fortalte om tannkrem-kjøpet under torsdagens pressekonferanse, etter at han hadde fått et spørsmål om hvordan coronasituasjonen preget ham.

Da fortalte Herrlich at han var i karantene med laget på hotellet, men at det var situasjoner som krevde at han gikk ut, som da han var tom for tannkrem.

Senere på kvelden kom beklagelsen på Augsburgs hjemmeside.

– Jeg gjorde en feil ved å forlate hotellet. Selv om jeg har fulgt alle andre hygienetiltak, får jeg ikke gjort dette om. I denne situasjonen opptrådte jeg ikke som et forbilde for støtteapparatet, laget og publikum, sier Herrlich i en uttalelse.

Må gjennom tester

Augsburg opplyser at Herrlich er nødt til å avlegge to negative coronatester før han kan returnere til jobben med å lede laget. Dermed kan det gå tid før det nedrykkstruede mannskapet har sin nye sjef tilbake.

Med ni kamper igjen av sesongen, ligger Augsburg på 14. plass – fem poeng unna Düsseldorf som akkurat nå innehar plassen som må ut i kvalifisering for å overleve i divisjonen.

Lørdag skal flere nordmenn i aksjon i Tyskland. Erling Braut Haaland møter Schalke 04 med Dortmund klokken 15.30, mens Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred skal spille borte mot Hoffenheim for Hertha Berlin.

På søndag skal sørlendingen Julian Ryerson i kamp mot serieleder Bayern München med sitt Union Berlin, noe som skjer like etter at Leo Østigård og St. Pauli har spilt mot Nürnberg i 2. Bundesliga. Håvard Nielsens Greuther Fürth møter på sin side Hamburg på nivå to.

