VIL HA EKTE VARE: Vålerengas supporterklubb Klanen er blant de som er imot at fiktiv stadionlyd skal spilles når Eliteserien starter. Her er det Mohammed Fellah som takker Klanen etter en kamp i fjor. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

Supporterne hardt ut mot stadionlyd: – Helt på bærtur

TV-aktørene rundt Eliteserien jobber for å skape et best mulig produkt på skjermen. Forslaget om fiktiv stadionlyd faller ikke i smak blant supporterne.

– Det er helt på bærtur. Det er viktig for vår identitet som supportere at det merkes at vi ikke er til stede, sier Vetle Bergene Johansen, leder i Oddrane (Odds supporterklubb), til VG.

– Det vil være like sjelfullt som latterbokser på gamle amerikanske sitcoms. Det kommer til å føles rart og fælt. Det vil ikke være i nærheten av å erstatte den identiteten vi kommer med, sier Erling Rostvåg, talsmann i Klanen (Vålerengas supporterklubb).

VG har vært i kontakt med åtte av supporterklubbene til de 16 lagene i Eliteserien. Syv av dem forteller at de er imot forslaget om at fiktiv stadionlyd skal spilles på stadion når Eliteserien sparkes i gang foran tomme tribuner 16. juni.

Disse supporterklubbene har VG vært i kontakt med Oddrane (Vetle Bergene Johansen, leder)

Godsetunionen (Thor Arne Hanssen, leder)

Blåhvalene (Gregory Corrales, leder)

Klanen (Erling Rostvåg, talsmann)

Stabæk Support (Bjørnar Posse Sandboe, styreleder)

Bataljonen (Roger Lillebøe Hansen, styreleder)

Kjernen (Espen Viken, leder)

Vikinghordene (Roar Åkerlund, leder) Vis mer

Sportssjef Morten Johannessen i Eurosport-eide Discovery åpnet lørdag opp for flere forslag for å skape en best mulig opplevelse for TV-seerne, blant annet det med fiktiv stadionlyd.

I tillegg til lederne i supporterklubbene til Odd og Vålerenga, er Bataljonen (Brann), Kjernen (Rosenborg), Godsetunionen (Strømsgodset), Vikinghordene (Viking) og Stabæk Support imot forslaget.

Bare Blåhvalene (Sandefjord) er positive til forslaget.

– Det hadde vært kult. Det er trist å bare høre spillerne, sier Gregory Corrales, leder i Blåhvalene.

Stabæk Supports styreleder Bjørnar Posse Sandboe er den som skal gå hardest til verks hvis fiktiv stadionlyd blir realitet.

– Hvis noen prøver å sette opp fiktiv publikumslyd på Nadderud Stadion kommer jeg og trekker ut alle stikkontaktene. Vi kan ikke ha det sånn at gamle opptak skal spilles. Det som ikke er ekte er falskt. Fotball skal være med publikum, og kassettspilleren kan stå innerst i boden, sier Sandboe.

– Det er et helt håpløst forslag. Det skal synes at publikum ikke er der. Uten supportere er ikke fotballen mye, sier leder i Godsetunionen Thor Arne Hanssen.

Sportssjef Morten Johannessen i Eurosport-eide Discovery er konfrontert med supporternes misnøye mot fiktiv stadionlyd, men legger ikke forslaget dødt enn så lenge.

– Det som er viktig er at vi finner en løsning som funker for både klubber, spillere og de som skal sitte hjemme og se kampen. Derfor er det veldig bra med tilbakemeldinger fra alle kanter, sier Johannessen.

– Heldigvis er det fortsatt en god stund til vi setter i gang. Jeg har stor tro på at vi skal komme frem til et produkt som alle er fornøyd med.

Johannessen sa lørdag at løsningene de gikk for i Tyskland og Danmark (starter igjen 28. mai) skulle følges nøye med på, men etter å ha sett én runde med Bundesliga mener han at det ikke var mye å hente der.

Andre forslag Johannessen presenterte på lørdag var å snu mikrofonene som står på sidelinjen mot banen for å berike lyden fra spillerne, og virtuelle muligheter og bannere for tribunen.

