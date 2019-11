TØFFE TAK: Leicesters nye stopperstjerne Caglar Soyuncu (til høyre) slår Ragnar Sigurdsson i en luftduell. Foto: AP

Tyrkia til EM – Island får trolig en ny sjanse

(Island – Tyrkia 0–0) Foran øynene på president Recep Erdoğan ble Tyrkia klare for EM i fotball etter uavgjort i den siste kampen mot Island.

Island slet med å komme til sjanser i Istanbul, men fikk to store muligheter i sluttminuttene: Først en kjempesjanse da innbytter Hördur Magnússon vant i lufta etter corner, men midtstopper Merih Demiral fra Juventus reddet på streken. Og på overtid fikk Darmstadts Victor Pálsson en god mulighet innenfor 16-meteren, men skuddet ble blokkert.

Dermed endte det 0–0 og Tyrkia er fire poeng foran Island, med én kamp igjen. Frankrike har to kamper igjen og er tre poeng foran Island, men er bedre på innbyrdes oppgjør. Dermed er Frankrike og Tyrkia EM-klare.

Islendingene håp er likevel ikke ute. Erik Hamréns lag vil etter absolutt alt å dømme få en siste mulighet i Nations League-sluttspillet i mars.

les også Slik kan hele Norden komme til EM

STOPPET ISLAND: Det var ville tyrkiske gledesscener etter at EM-plassen var sikret. Foto: TOLGA BOZOGLU / EPA

Island gjorde en tapper kamp borte på et kokende Ali Sami Yen, selv om Tyrkia hadde ballen mest. Kaptein Burak Yilmaz hadde lenge den beste sjansen da han fikk stå helt fri etter en halvtime, helt til Island ble stoppet på målstreken.

Erik Hamrén debuterte som islandsk sjef med et grusomt 0–6-tap for Sveits i Nations League, men hans lag har reist seg. Island vil trolig ende på 19 poeng og har levert en ganske bra kvalifisering, blant annet med fire av seks poeng mot Tyrkia. 2–4-tapet borte for Albania ødela imidlertid for mye, dessuten passet det Island veldig dårlig at Tyrkia slo Frankrike på hjemmebane.

Men islendingene er altså ikke helt ute av det. Fremdeles er det et håp om å komme til det tredje strake mesterskapet, gjennom Nations League-sluttspillet i mars.

Dersom de fleste av de store nasjonene blir EM-klare gjennom kvalifiseringen, slik det ser ut nå, vil et aldrende Island rykke opp og bli blant de fire som kjemper om én plass fra nivå én.

Åtte av spillerne som startet mot Tyrkia var også i førsteelleveren i EM-kvartfinalen mot Frankrike i 2016. Snittalderen blant de elleve som startet mot Tyrkia var på 30,7 år. 26 år gamle Arnor Traustasson var yngstemann, 37 år gamle Kári Árnason den eldste.

