Hevder dette er Solskjærs januarliste: – Ligner på desperasjon

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) spiller ned forventningene til overgangsmarkedet i januar, men Manchester United-ekspert mener det kan bli helt avgjørende.

– Når det gjelder overganger, ser vi alltid langsiktig på det. Vi følger med på spillere. Det kan hende vi ikke henter noen, det kan bli én, det kan bli to i januar, sier Solskjær til VG og fortsetter:

– Det er alltid sommervinduet som er det store. Du kan egentlig ikke gjøre så mange gode avtaler i januar.

En rekke skader har blottlagt nordmannens tropp denne høsten, etter at United kun signerte tre spillere i sommer, mens angriperne Alexis Sánchez og Romelu Lukaku, som begge gikk til Inter, ikke ble erstattet. Fans og eksperter har kritisert klubben for ikke å styrke seg ytterligere på midtbane- og spissplass.

Derfor er det ikke mangel på spekulasjoner idet det gjenstår under to måneder til overgangsvinduet i januar. Denne uken publiserte den Manchester-baserte Evening Standard-journalisten James Robson det han hevder er klubbens ønskeliste foran det kommende vinduet. Han mener Solskjær nærmest er helt avhengig av å sikre noen gode avtaler i et utfordrende marked for å unngå en totalkollaps denne sesongen.

– Det ligner på desperasjon hvis man ser på januarvinduet. De kan trenge det for å redde sesongen. Jeg tror de fleste fans, og de fleste som dekker klubben, synes det er utrolig at de har klart å havne i en situasjon med så tynt utvalg både i angrep og på midtbanen. De mangler kvalitet i toppklasse på midtbanen, og i angrep er det helt åpenbart at de mangler en målscorer. Det er livsviktig for dem å styrke seg på de to områdene, men det er veldig vanskelig i januar, sier Robson til VG på Uniteds treningsfelt i Carrington, der Solskjær holdt denne pressekonferansen onsdag ettermiddag:

Med bakgrunn i sine kildeopplysninger har han satt sammen en liste over seks spillere Manchester United angivelig er interessert i å hente om to måneder:

Richarlison (22) – kant/spiss, Everton.

Brasilianeren imponerte med 13 mål for Everton i Premier League forrige sesong, men har kun scoret to på elleve denne høsten. Robson mener han passer inn i typen spillere Manchester United ønsker å hente, og at det kan være mulig å lokke ham bort fra Merseyside allerede i januar.

Emre Can (25) – midtbane, Juventus.

Den tidligere Liverpool-spilleren seiler frem som et av de mer sannsynlige alternativene i januarvinduet ettersom han får svært lite spilletid i Juventus og spiller i en posisjon der United trenger forsterkninger.

– Han er en veldig god teknisk spiller. Får de Paul Pogba tilbake fra skade også, kan de stille med Scott McTominay og Can bak Pogba i en mer fremskutt rolle. Plutselig ser det ganske bra ut, sier Robson.

Mario Mandzukic (33) – spiss, Juventus.

Kroaten var sterkt ønsket av United i sommer, men overgangen gikk ikke i orden. Det spekuleres igjen om en overgang i januar, men spissen har ikke spilt en eneste fotballkamp for Juventus denne høsten, er over middagshøyden og vil trenge lang tid på å finne kampform.

– Men han kan være en av få spillere som det er mulig å signere i januar, sier Robson.

Erling Braut Haaland (19) – spiss, RB Salzburg.

Koblingen mellom Champions League-toppscoreren og Solskjær er åpenbar. Det var United-sjefen som ga unggutten gjennombruddet i Eliteserien for Molde, og de to har holdt kontakten etter at de skilte lag også. Britiske medier spekulerer stadig i at en gjenforening kan være aktuelt, men konkurransen blant europeiske toppklubber blir knallhard. Selv har Solskjær ikke ønsket å kommentere en eventuell interesse for sin tidligere elev.

Moussa Dembélé (23) – spiss, Lyon.

Det har i det siste kommet mange rapporter i britisk presse om interesse fra både Manchester United og Chelsea for den tidligere Celtic-spissen, som har bøttet inn mål for Lyon i snart halvannen sesong. Han var på kant med tidligere Lyon-trener Sylvinho, men er angivelig mer villig til å bli værende i Frankrike nå som Rudi Garcia har tatt over som sjef for klubben.

James Maddison (22) – midtbane, Leicester.

Leicesters playmaker er utvilsomt en av spillerne fansen drømmer om, og som ung engelskmann passer han perfekt inn i strategien Solskjær har satset på frem til nå. Men Leicester kjemper helt i toppen av Premier League og kommer neppe til å kvitte seg med en av sine beste spillere.

– Det er sjanseløst, og det gjelder trolig til sommeren også dersom Leicester kvalifiserer seg til Champions League.

Torsdag kveld spiller Manchester United hjemme mot Partizan i Champions League. Kampstart er klokken 21.00 og kampen vises på TV 2 Sport 1.

