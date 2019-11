EM-HUMØR: Joao Cancelao (til venstre), Cristiano Ronaldo og Bruma Bangna trenger bare å slå bunnlagene Litauen (hjemme) og Luxembourg for å være sikret en EM-plass. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Ronaldos tøffe høst: Er målfesten over?

Cristiano Ronaldo (34) gjør seg klar for sin 163. landskamp og er på vei mot sitt niende mesterskap med Portugal. Men hvor er karrieren hans på vei?

Portugal møter Litauen på hjemmebane torsdag. Det er sikkert godt å komme seg bort fra Italia og Juventus noen dager.

Etter 54 minutter av gigantmøtet med Milan i helgen ble Ronaldo vinket av banen. Superstjernen som fyller 35 i februar gikk rett i garderoben, og forlot Juventus Stadium noen minutter før kampen var over.

Da lagkameratene feiret en ekstremt prestisjetung 1–0-seier, var den store stjernen borte. Matchvinner: Han som kom inn for Ronaldo, Paulo Dybala.

FORTVILER: Cristiano Ronaldo fikk lite til mot Milan og ble tatt av før timen var spilt. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

– Han bør takkes for at han gjorde seg selv tilgjengelig selv om han ikke er i topp fysisk stand. I den siste måneden han har slitt med litt kneplager, kommenterte en diplomatisk Juventus-trener Maurizio Sarri etter kampen, men slo også fast at «hvis det er sant at han forlot stadion før kampen var slutt, så er det et problem som må tas opp med lagkameratene».

– Når alle er tilbake fra landskampene, ønsker Juventus at Ronaldo skal komme med en forklaring, sier Fabio Licari i Gazzetta dello Sport til VG.

Han tror ikke skaden var grunnen til at Ronaldo ble byttet ut mot Milan.

– Nei, han mangler overskudd. Han ser sliten ut. Slik er det jo i perioder i en sesong, sier Gazzetta-journalisten.

Cristiano Ronaldo kom til Juventus i fjor sommer med en målstatistikk man knapt tror på:

På ni sesonger i Real Madrid scoret han 450 mål på 438 kamper . Det betyr i snitt 50 mål pr. sesong, i ni år!

I den første Juventus-sesongen ble det 28 mål på 43 kamper, til å leve med i en ny klubb, og det ble både serie- og cupgull. I Champions League scoret han seks ganger, men der ble det brutalt stopp i kvartfinalen mot Ajax.

FEM TRIUMFER: Cristiano Ronaldo scoret ikke i sin siste kamp for Champions League, men han vant turneringen for femte gang (én med Manchester United) etter 3–1-seieren over Liverpool. Foto: Pavel Golovkin / TT NYHETSBYRÅN

Denne høsten er det blitt seks mål på 14 kamper, scoringsmessig hans dårligste åpning siden 2006/07 i Manchester United, og stadig flere spør seg om den store målfesten er over for en av fotballhistoriens største. Han har kontrakt med Juventus til 2022.

Fabio Licari i Gazzetta tror Ronaldo har mye mer å by på.

– Ja, men han må akseptere at han sitter på benken innimellom. Han trenger ikke å være med mot Bologna, Sampdoria og Genoa. Han bør konsentrere seg om de viktigste kampene, og jeg tror han kommer til å forstå det etter hvert, sier Licari.

Jakten på Champions League-trofeet fortsetter i Juventus. Storklubben har 35 ligatitler, men bare to i den største europacupen, den forrige tilbake i 1996.

Cristiano Ronaldo har fem Champions League-titler, fire av dem på sine fem siste sesonger i Real Madrid. Nå skulle han gjøre Juventus til Europas beste også.

«Cristiano Ronaldo har ikke driblet noen på tre år», meldte trenerlegenden Fabio Capello syrlig som Sky-ekspert under Milan-kampen i helgen, og på Twitter hylles en video med teksten «Ronaldo er blitt gutten som prøver å være som Ronaldo».

Den Barcelona-bosatte engelske journalisten Graham Hunter mener at Ronaldo for første gang siden 2006/07 i Manchester United ikke er den udiskutable «kongen» i sine omgivelser.

– Det er ganske tøft å forholde seg til når man er 34 år, sier Hunter til VG. Skotten står blant annet bak fotballpodkasten The Big Interview og følger europeisk fotball tett. Han tror kombinasjonen Sarri-Ronaldo ikke er den optimale.

STJERNEINTERVJUER: Graham Hunter har en egen intervjuserie der han snakker lenge med store fotballnavn, som Jürgen Klopp. Foto: PRIVAT

– Min mening er at Sarris ideer gjør dette til en vanskelig tid for Cristiano. Jeg er en stor fan av Sarri og hans ballbesittende filosofi, men tror ikke den passer Cristiano i denne fasen av karrieren hans, sier Hunter.

Han påpeker at selv om Ronaldo er topptrent, vil han merke at han blir eldre og mister eksplosivitet.

– Da han var på sitt aller, aller beste og mye mer bevegelig, var han definitivt fotballklok og teknisk god nok til å beherske Sarri-stilen. Men nå er det annerledes. Når ballen flyttes rundt for å skape målsjanser handler det om en spillestil, et system, i Juventus. I Real Madrid handlet det meste om å gi ballen til Cristiano når han begynte å bevege seg.

– Du mener at Sarri-fotballen er et større problem enn Ronaldo selv?

– Ja. Jeg tror ikke han kan bli den han var som 28-, 29-, 30-åring, men han er ikke ferdig. Akkurat nå er spillestilen, hele situasjonen og «makten» et større problem enn Ronaldo selv, og slik vi kjenner Sarri fra Chelsea brydde han seg lite om han var populær eller ikke. Det var hans vei eller ikke noe, svarer Hunter.

GIR RÅD: Patrick Vieira og Cristiano Ronaldo i VM-semifinalen i 2006. Frankrike vant 1–0 etter straffemål av Zinédine Zidane. Foto: KEVORK DJANSEZIAN / AP

Tidligere Juventus-spiller Patrick Vieira, nåværende Nice-trener, er inne på noe av det samme som Graham Hunter, at Cristiano Ronaldo er i en klubb der han ikke lenger er den største stjernen.

– I Juventus er det klubben som er den virkelige stjernen, og når en spiller som Ronaldo slutter å score mål, vil det skape en del frustrasjon, sier Vieria til Sky Sport Italia. Han mener Juventus må «ta kontroll» over situasjonen som har oppstått.

Få mennesker har sett mer av Cristiano Ronaldo enn Viasats Petter Veland. På spørsmål om hvor mange av Ronaldos 438 kamper for Real Madrid han fikk med seg, kommer svaret kjapt: – Det er nok alle, det.

– Tror du han er på vei ned fra det aller øverste nivået, sier han:

– Det er jo noen faktorer som tilsier det, som alderen og scoringssnittet. En god høst for andre, er dårlig for Cristiano, med hans historie. Men det var jo også perioder i de siste sesongene i Real Madrid at det ble ymtet frempå at han var over toppen. Så kom våren og det virkelig begynt å gjelde i Champions League, og da var han en maktfaktor igjen, påpeker Veland.

NEDTUREN: Cristiano Ronaldo ga Juventus ledelsen 1–0, men Ajax snudde sensasjonelt Champions League-kvartfinalen og da endte det slik. Fototricarico / IPA / IPA Milestone

Han mener Ronaldos litt tunge sesonginnledning kan handle om en tøff oppkjøringsperiode, og at det trolig er smart av en aldrende angrepsspiller å ta litt pauser innimellom.

– En av de store triumfene til Zinédine Zidane i Real Madrid var at han overbeviste Cristiano om at han ikke trengte å spille absolutt alle kamper, sier Veland. Han mener at selvbildet og egoet til Cristiano Ronaldo, etter så mange mål, Champions League-triumfer og Gullballer, gjør at det er ekstra tungt psykisk når han plutselig ikke scorer like mange mål som før.

– Det kan gi seg utslag som at han forlater stadion før kampen er over. Jeg tror det kunne skjedd uansett hvem som var trener, sier Petter Veland, som holder «Juve» som en av favorittene til å vinne Champions League.

– Og en av hovedårsakene til det er Cristiano Ronaldo og hans evne og lyst til å vinne de store kampene, begrunner han.

Juventus har 32 poeng etter 12 runder og topper Serie A, ett poeng foran Inter.

Ukraina er EM-klart fra gruppe B med sine 19 poeng, med en kamp mer enn Portugal (12) og Serbia (11). Portugal har igjen Litauen hjemme og Luxembourg borte. Serbia har igjen Luxembourg og Serbia hjemme.

Cristiano Ronaldo har ikke sluttet å score på landslaget. Han har 95 mål på 162 kamper, og er toppscorer i kvalifiseringsgruppe B med syv mål (sammen med Serbias Aleksandar Mitrović.

