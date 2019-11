NABOFEIDE: Branns Vito Wormgoor i duell med Sogndals Ulrik Flo i cupoppgjøret på Fosshaugane i sommer. Foto: Christian Blom / NTB scanpix

Røper Sogndal-eventyrets hemmelighet: – Andre klubber var rasende på oss

I 1976 rykket en kameratgjeng fra Sogndal opp på nest øverste nivå i norsk fotball. Det ble starten på et eventyr som fortsatt ikke har sett sin slutt. «Hemmeligheten» avsløres i en ny bok.

Nå nettopp

Lørdag spiller Sogndal og Kongsvinger første opprykkskamp i kvaliken til Eliteserien 2020.

– Sogndal har vært 43 år sammenhengende i landets to øverste divisjoner. Ingen andre bygdelag i Norge har noensinne vært i nærheten av å få det til, beskriver Rolf Navarsete overfor VG.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Han er Sogndals «klubbygger» fremfor noen. Allerede før han ble 30 år fylte han rollen som formann i vestlandsklubben.

Konflikter

I forfatter Rune Timberlids ferske bok «Superlag frå Sogndal. Bygdelaget som vart toppklubb i fotball» forteller han om opprivende konflikter da det skulle utvikles en toppidrettskultur i den lille bygda.

– Jeg opplevde at det var konflikter samme hvor vi snudde oss. Det var en vond tid – den vondeste jeg har opplevd, sier Navarsete i boken om hvordan han opplevde 1980-årene i Sogndal.

les også Hareide etter suksessen: Etterlyser forklaring på hvorfor han får fyken

Han mener at andre bygdeklubber må se på det som skjedde i Sogndal i denne perioden for å forstå hvordan eventyret ble mulig.

– Normalt skulle vi også ha bukket under, sier han.

Kort fortalt begynte Sogndals toppfotballhistorie da 1976-laget spilte seg frem til cupfinale (1-2-tap mot Brann) og samtidig rykket opp til nest øverste nivå. På laget var Svein Bakke den store spilleren.

– Rasende på oss

I 1981 rykket laget for første gang opp i øverste divisjon, men moroa varte bare i ett år.

– Når du rykker opp som vi gjorde, så er det ofte litt tilfeldig, og du rykker som regel ned igjen. Det er når du skal reprodusere laget at alle problemene med bygda kommer, beskriver Navarsete, selv spiller på 76-laget før han ble klubbformann allerede i 1980.

NIKKEN-PRISEN: Rolf Navarsete (i midten) fikk «Nikken-prisen» i 2016 av fotballpresident Terje Svendsen (t.v.) og konstituert generalsekretær Kai-Erik Arstad (t.h.). Prisen tildeles hvert år til personer som har gjort en stor innsats for norsk fotball. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

For han ble det klart at «kameratgjengen» fra 76 aldri ville komme igjen. Sogndal måtte profesjonaliseres. Og det måtte sies høyt at Sogndal skulle bli et lag for hele fylket.

– Vi ville bli et fylkeslag, og vi reiste med alle Flo-er og Opseth-er, så alle klubbene var rasende på oss. Det ble en hel masse rør, forteller Navarsete

Den omstridte strategien skapte også bråk hjemme. Det var ikke populært at lokale spillere ble skviset ut fra A-laget. Og med bare to fotballbaner, en av gress og en av grus, ble det konflikt om hvem som skulle spille hvor. Kritikken ble rettet mot Sogndal Fotball, og folk begynte heller å holde med Fjøra, en klubb som ble stiftet i 1974.

– Profesjonaliseringen gjorde vi mens det bråkte noe så jævlig rundt oss. Alt vi gjorde ble på en måte feil, minnes Navarsete og peker på at en rekke baner ble bygd og at klubben ble den andre i landet, etter Lillestrøm, til å lønne spillere.

Stem på årets mål i Eliteserien her. Her kan du se de nominerte:

Han forteller at kritikken haglet helt til neste opprykk, i 1987. Da begynte toppfotballtenkningen å få aksept.

– Da kom det for første gang krav fra bygda om at vi måtte kjøpe fotballspillere. Før det ble vi kalt «japper» og alt mulig.

Reddet av Bakke

Å våge og klare å stå gjennom det å fornye laget i toppen av norsk fotball, og å skape en kultur for en slik tankegang, det beskriver han som «Sogndal Fotballs store hemmelighet».

– De kan prøve de som vil. Det er så tøft å nå den kulturen at ingen andre klarer det, sier han i boken «Superlaget frå Sogndal».

les også Her er årets lag i Obos-ligaen: – Helt ustoppelig

Overfor VG sier han at det som skjedde i denne periode er det som knekker alle andre klubber i bygder på Sogndals størrelse. Han medgir at Sogndal hadde flaks som hadde en særdeles god spiller i den vanskelige perioden.

– Hadde vi rykket ned, så hadde vi vært ferdige. Hovedgrunnen til at vi ikke gjorde det var fotballspilleren Svein Bakke. Han var så god at han holdt laget i de to øverste divisjonene. I talen jeg holdt i begravelsen hans sa jeg at det var det viktigste han gjorde i Sogndal.

DAGENS SJEF: Sogndal-trener Eirik Bakke etter oppgjøret mot Start på Sør Arena i august. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Nå er det sønnen Eirik Bakke Sogndal må sette sin lit til.

Lørdag spiller Sogndal for opprykk til Eliteserien igjen, til tross for en trøblete sesong. Veien synes bortimot umulig: Bortesvake Sogndal må slå Kongsvinger, KFUM og Start på bortebane for å vinne retten til å spille to play off-kamper mot Eliteserie-motstand.

– Når man blir nummer seks, får det konsekvenser. Man får en mye tøffere vei, både sportslig og økonomisk. Vi må fort bruke 400.000-500.000 kroner på tre bortekamper, og jeg foretrekker heller den modellen som har vært tidligere. Nå er det nesten umulig, selv om ingenting er umulig, sier Eirik Bakke om den nye «opprykksveien».

– Vi har vunnet fire bortekamper i år. Nå må vi vinne tre på rad, legger han til.

les også Disse er nominert til «årets trener»

I oktober blåste han ut mot det han opplevde som en splittet Sogndal-bygd der fotballen ikke betyr like mye som tidligere.

– Sogndal er en liten plass, men forventningene har vært veldig høye. Vi må se hvor vi står, og vi må stå mer sammen. Vi skal kjempe sammen mot de store. Det er ikke naturlig at vi er i Eliteserien hvert år. Men vi skal være med å kjempe om det, og vi har muligheten også i år, sier Bakke.

Rød sone

Rolf Navarsete kjenner igjen misnøyen fra 1980-tallet.

– Dette har kommet igjen med visse mellomrom, og det har vart ett år eller to. Det er akkurat det samme vi ser nå. Det Eirik sier er «våkn opp!» og «pass på hvordan dere håndterer det i bygda», sier han.

– Den dagen vi ikke lenger er et topplag, så er det ikke på grunn av Brann eller Vålerenga, men fordi bygda slår klubben ihjel, mener Rolf Navarsete.

Selv om det siste tiåret er Sogndals beste i historien, så har det vært mye motgang siden nedrykket i 2017. Den nye daglige lederen Terje Rognsø ville gjennomføre store økonomiske kutt i vår, men trakk seg som leder etter bare fire måneder i jobben da han fikk «nei» fra styret.

I oktober havnet Sogndal i såkalt «rød sone» i NFFs finansielle oppfølgingssystem.

Publisert: 23.11.19 kl. 11:46

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 28 19 5 4 64 – 27 37 62 2 Bodø/Glimt 28 14 9 5 59 – 40 19 51 3 Odd 28 14 7 7 42 – 35 7 49 4 Rosenborg 28 13 9 6 48 – 37 11 48 5 Viking 28 12 7 9 48 – 39 9 43 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om