KBK-Pellegrino hattrick-helt i seksmålsdrama

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund - Viking 4–2) Amahl Pellegrino (29) herjet med Viking og ble den store helten da KBK vant for første gang på fire serierunder.

– Vi er sylskarpe og scorer fire fantastiske mål, så det er deilig å sitte igjen med tre poeng, sier en fornøyd Kristiansund-trener Christian Michelsen til VG rett etter kampslutt.

Amalh Pellegrino Alder: 29 Klubb: Kristiansund Mål: Åtte mål på åtte kamper for KBK. Snitt på VG-børsen: 5.05 (20 kamper)

Da hadde han sett Amahl Pellegrino nærmest på egen hånd senke et reservepreget Viking med sitt første hattrick i Eliteserien noensinne.

– Jeg blir spilt bra i gode posisjoner av gode lagkamerater, så jeg må takke de for å bli spilt opp, sier en ydmyk Pellegrino til VG.

Han har åtte mål på åtte kamper for KBK etter overgangen fra Godset, hvor han kun scoret to på 14 kamper i Eliteserien.

Først sendte den tidligere Godset-angriperen hjemmelaget i ledelsen etter at blåtrøyene vartet opp med nydelig angrepsfotball.

En god Liridon Kalludra dro seg inn i sekstenmeteren og fant Torgil Gjertsen. Midtbanespilleren vendte på en femøring og slo hardt og lavt inn mot Pellegrino foran mål som enkelt kunne tuppe ballen i det tomme målet bak et utspilt Viking-forsvar.

– Det var fantastisk spill og jeg tenkte bare på å komme inn der ballen kunne havne, sier hattrick-helten om drømmescoringen.

Pellegrino var et konstant uromoment hver gang han var involvert, og ti minutter etter at Fredrik Torsteinbø utlignet til 1–1 fire minutter etter sidebytte, sendte venstrekanten Kristiansund tilbake i ledelsen.

Høyreback Aliou Coly slo en vakker crosspasning mot Pellegrino som satte fart fremover på venstresiden. Deretter bydde opp til veggspill med Liridon Kalludra og fikk ballen tilbake på kanten av sekstenmeteren, og på direkten plasserte han ballen i lengste hjørne til 2–1.

Fullførte hattricket

Fire minutter senere fullførte Pellegrino hattricket da han ble spilt fri på venstrekanten og satte fart på skøytene.

Ingen klarte å holde følge med Pellegrino som tok med seg ballen i sekstenmeteren, og nok en gang plasserte ballen i lengste hjørne bak Viking-keeper Amund Wichne til 3–1.

– Hvis man ser gjennom alle årene mine i toppfotballen så er det noe jeg har øvd mye på. Jeg er blitt kjent for å ha en snært i innsiden, forklarer Pellegrino om de to matchavgjørende scoringene i en periode hvor Viking presset på i jakten etter uttelling.

Rolf Daniel Vikstøl tente et håp for Viking da han satte inn 3–2 20 minutter før slutt og like etterpå følte Viking-leiren seg snytt for straffespark da Even Østensen ble felt i KBK-boksen.

– Vi blir snytt for et soleklart straffespark på stillingen 3–2. Østensen blir sparket ned når han skal ta ballen og det er helt klart straffe. Vi så det på reprisen på storskjermen at han blir sparket ned, men dommeren fikk ikke det med seg, sier Viking-trener Bjarne Berntsen til VG som gjorde hele ni endringer siden forrige serierunde.

– Vi har en særdeles viktig cupkamp på onsdag og vil ha flest mulig friske ben til den kampen som blir utrolig viktig for klubben, sier Berntsen til VG.

Til tross for alle utskiftningene var Viking fullt på høyde med Kristiansund, og spilte seg til flere store målsjanser etter Viksøls redusering.

På overtid var også gjestene fra Stavanger svært nære ved å sikre ett viktig poeng i serieinnspurten i det som ble en svært åpen og underholdende kamp, men midtstopper Runar Hoves heading traff kun stolpen bak Sean McDermott.

Men noen sekunder senere fastsatte innbytter Sondre Sørli resultatet til 4–2 da han kom fri på venstrekanten. Nå tror Berntsen at medaljehåpet for Viking som er på femteplass, seks poeng bak Odd på tredjeplass, svinner hen.

– Det er for langt opp. Vi må vinne alt og Rosenborg og Odd må tape alt omtrent, så vi har ikke noe fokus på det. Vi har kun fokus på onsdag og cupen.

