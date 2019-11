UTE I KULDEN: Mikael Tørset Johnsen (t.v.), her i aksjon for Rosenborg mot Rørvik i cupen i mai, er ikke tatt ut i den siste U20-landslagstroppen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Storebror i konflikt med NFF – nå er lillebror også vraket fra eget landslag

Bare dager etter Dennis Tørseth Johnsens konflikt med U21-landslaget kom til overflaten, ble lillebror Mikael vraket fra sitt aldersbestemte landslag.

Oppdatert nå nettopp







Den 19 år gamle midtbanespilleren er ikke med i U20-landslagstroppen som skal møte Polen den 18. november. Troppen ble tatt ut på tirsdag av Leif Gunnar Smerud, Pål Arne «Paco» Johansen og Aleksander Straus, står det på nettsidene til Norges Fotballforbund.

Mikael Tørset Johnsen, som er en del av Rosenborgs A-stall og til daglig har spilt for RBK 2 i 3. divisjon denne sesongen, var fast inventar i G19-troppen denne våren og ble også tatt ut til sommerens U19-VM med samme lag. I oktober var han med på den første samlingen til det nye U20-landslaget.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Mikael har vært med på de siste samlingene og har fått beskjed om at han er eller kan bli en sentral spiller i laget. Denne gang tar Smerud ut samlingen til U20 og selvfølgelig er ikke en «Johnsen» med da, sier storebror Dennis Tørset Johnsen til VG.

les også Smerud om U21-bråket: – Jeg henger ikke ut folk

Sammen med lagkameratene Rafik Zekhnini og Tobias Heintz er storebror i konflikt med U21-landslagstreneren. Trioen har meldt seg utilgjengelige for U21-spill, mens NFF sier de samme spillerne uansett ikke ville blitt tatt ut til kommende tropp, etter at de ifølge NFF har vært en utfordring for landslagsledelsen over tid.

– NFF kommer selvfølgelig til å si at det er på grunn av det fotballmessige, men alle med litt vett forstår at han tar dette veldig personlig og tar det ut over broren min, melder PEC Zwolle-proffen – som møter nettopp kompisen Zekhnini og Twente i Æresdivisjonen søndag.

VG har presentert uttalelsene fra Johnsen-familien for U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud.

– Dette har vært et helt ordinært landslagsuttak. Utover det har vi ingen kommentarer, skriver han i en tekstmelding og bekrefter at han også har vært med på å ta ut tidligere U20-tropper.

RBK-TALENT: Mikael Tørset Johnsen (t.h.), her med Rosenborg-trener Eirik Horneland, gjør seg klar til å komme inn i en treningskamp mot Molde i mars. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Pappa og tidligere RBK-, Molde- og Odd-spiller Tor Gunnar Johnsen sier at han har sendt en mail til NFF med spørsmål om den sportslige vurderingen for at Mikael ikke er med i U20-troppen. Han sier at han har fått svar fra seksjonsleder for aldersbestemte landslag Truls Dæhli om at slike spørsmål må rettes direkte til Smerud.

– Jeg synes det er veldig rart. Mikael har vært med på de siste samlingene, var med til EM og var blant de 13 første som ble tatt ut til Marbella-samlingen i oktober. Plutselig etter bråket med Dennis, er ikke Mikael med. Jeg kan ikke vite om det er derfor, men jeg får en ekkel følelse, spesielt når jeg vet at Smerud har vært involvert i uttaket. Jeg håper inderlig ikke at Smerud og NFF er så amatørmessige og smålige. Det er veldig rart at dette skal være tilfeldig, men jeg kan også ta feil, sier Tor Gunnar Johnsen til VG.

les også Tidligere RBK-spiller vant 20,7 millioner i trav

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Mikael Tørset Johnsen lørdag.

U21-landslaget (for spillere født 1998 og senere) skal møte Kypros og Portugal i EM-kvalifisering i den kommende samlingen. U20-landslaget, der lillebror Johnsen altså er utenfor troppen, er for spillere født fra og med 2000. De møter Polen i privatkamp.

Publisert: 09.11.19 kl. 12:40 Oppdatert: 09.11.19 kl. 12:52







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 27 18 5 4 60 – 27 33 59 2 Bodø/Glimt 27 14 9 4 57 – 37 20 51 3 Odd 28 14 7 7 42 – 35 7 49 4 Rosenborg 27 12 9 6 45 – 35 10 45 5 Viking 27 12 7 8 48 – 38 10 43 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om