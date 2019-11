Lagerbäck før Nations League-playoff: – Vi må bli bedre

ATTARD (VG) Landslagssjef Lars Lagerbäck (71) mener Norge må heve seg til playoff-matchen i Nations League i mars hvis det skal bli EM-deltagelse. Første test er mandagens avsluttende kvalifiseringskamp mot Malta.

– Ja, du er alltid skuffet når du ikke kvalifiserer deg. Vi må se på denne kvaliken på to måter. Vi har prestert ganske bra, men vi har blant annet to kamper hvor vi har gitt fra oss en 2–0-ledelse på hjemmebane (Sverige og Romania). Gode lag kan ikke gjøre det. I tillegg har vi ikke vært effektive nok, sier Lagerbäck på en pressekonferanse her i Attard før mandagens avsluttende EM-kvalifiseringsmøte med hjemmenasjonen Malta.

– Kunne dere ha gjort mer? følger en maltesisk journalist opp.

– Ja, som jeg nettopp sa: Vi har spilt ganske bra i flesteparten av kampene, men vi har ikke vært gode nok - spesielt offensivt. Vi kunne gjort det bedre. Vi må også bli bedre hvis vi skal komme til EM, sier Norges landslagssjef.

Varsler endringer

Lagerbäck opplyser samtidig at han vil gjøre flere endringer mot Malta sammenlignet med elleveren som startet i 4–0-seieren over Færøyene på fredag.

– Ja, det gjør jeg. Vi får se etter treningen her nå, men vi vil endre to-tre – maksimalt fire, sier Norges svenske sjef.

Lagerbäck gikk ikke inn på hvilke posisjoner han ser for seg å prøve nye spillere i, men en mann som Mats Møller Dæhli (24) kan fort få muligheten. St. Pauli-spilleren scoret ett av Norges tre mål i 3–0-seieren over Malta sist det norske landslaget var her på øya, i 2014, og har gjort det glitrende i tysk 2. Bundesliga denne sesongen.

Før oppgjøret mot Norge ligger Malta helt sist i gruppe F med åtte tap på ni kamper. Målforskjellen er 2–25.

Her kan du se hva Dæhli sa etter matchen mot Færøyene på fredag:

Berge ser mot Serbia

Lagerbäck hadde følge av Sander Berge (21) på søndagens møte med rundt 20 representanter fra norske og maltesiske medier. Genk-profilen påpeker at fokuset først og fremst er på Malta-matchen, men han har også playoff-møtet i mars, der Serbia etter alt å dømme blir motstander, i tankene.

– Det er viktig å begynne (mot Malta) som vi gjorde mot Færøyene. Vi vil dominere, skape sjanser og være solide i 90 minutter. Vi lot ikke Færøyene få til noe som helst. Målet er å få til det samme her i morgen. Vi vil jobbe for å være i best mulig form når vi møter Serbia i mars, sier Berge.

DE SISTE FORBEREDELSENE: Det norske A-landslaget gjennomførte søndag en rolig treningsøkt på nasjonalarenaen på Malta. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

