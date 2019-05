I FORM: Amer Ordagić nyter å være inne på Brann-laget. Et lag som har vunnet tre kamper på rad. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Brann-Ordagić reiste seg fra kulden: – Helt formidabel

BERGEN (VG) Brann begynte å vinne etter at Amer Ordagić (26) ble satt inn på laget. Nå tror trener Lars Arne Nilsen (55) at det blir vrient å sette han ut.

– Amer har kommet inn og gjort en helt formidabel jobb. Han har virkelig tatt sjansen. Han har trent ekstremt godt. Når han fikk sjansen, har han virkelig levert. Det har satt laget, sier Nilsen til VG.

Hans mannskap har spilt seg inn i toppen av Eliteserien etter tre strake seirer - med Ordagić fra start. Sportssjef Rune Soltvedt innrømmer til VG at de vurderte Ordagić sin plass før sesongen.

– Vi hadde mange utenlandske spillere og mange på midten. Han var bak i køen og vi vurderte situasjonen hans, men han var ikke uønsket. Vi er glade for at han er her fortsatt, sier han.

– God følelse

Da Kristoffer Barmen og Fredrik Haugen måtte ut med skade i samme kamp (Tromsø), åpnet det seg plass for bosnieren som fikk lite spilletid i sin første sesong.

– Det er en god følelse å komme inn i laget. Det er første gang jeg viser meg fram på denne måten over tid, sier Ordagić.

Han erkjenner at det ikke så lyst ut for Brann-karrieren hans før sesongen, men ønsket likevel å bli.

– Jeg fikk et tilbud, men jeg var ikke helt klar på grunn av skadeproblemer i lysken i fjor. Jeg sa jeg ønsket å bli her. Jeg ville ikke dra noe sted, forteller han.

Nilsen vil ikke bytte

Barmen er i full trening igjen, mens Haugen også nærmer seg.

– Det blir konkurranse, men vinner vi tre kamper på rad, er det liten grunn til å endre på det. Vi skal spille mange kamper, og Kristoffer Løkberg ser også bra ut og kjemper om plass. Når vi har flyten, spiller vi gjerne mer med laget som leverer, sier Nilsen, som har brukt samme 11-er tre kamper på rad.

Hans 4–3–3 har endret seg litt etter at Ordagić kom inn, slik at Petter Strand er blitt mer offensiv, mens Ordagić og Ruben Yttergård Jensen balanserer.

– Vi lar spillerne gjøre det de er god på. Strand er god når han får gå. Amer går også, men i mindre grad enn Strand. Så Ruben får mer hjelp av Amer, og får gjøre det han er god på. Han er ekstremt flink til å se løsninger offensivt. Vi føler ikke vi får det beste ut av Ruben når han blir sittende som anker, sier Nilsen.

Han er opptatt av løpskapasitet:

Ros av lagkompiser

Veton Berisha og Petter Strand trives med den nye vrien på midtbanen.

– Jeg synes Amer har vært veldig bra for laget. Han gjør en strålende jobb for oss. Han og Ruben har holdt balansen mer, mens Petter kommer høyere. Det har fungert veldig bra, sier Berisha.

– Jeg liker at det er litt fritt og at jeg kan gå der det er rom. Jeg liker denne rollen, sier Strand.

Kristoffer Barmen mener konkurransen er sunn.

– Jeg er i en offensiv posisjon der jeg må vise meg fra min beste side om jeg skal få spille, sier midtbanespilleren.

