Henrikh Mkhitaryan har spilt mye Europa League-fotball for Arsenal denne sesongen. Her i duell med Napolis Faouzi Ghoulam Foto: CIRO DE LUCA / X03151

Krig på 1990-tallet kan hindre Arsenal-stjernen fra å spille finalen

Arsenal forbereder seg på at de kan komme til å måtte stille uten den armenske midtbanespilleren Henrikh Mkhitaryan (30) i Europa League-finalen mot Chelsea.

«Gunners» frykter at Mkhitaryan blir tvunget til å bli hjemme fra Aserbajdsjans hovedstad Baku av sikkerhetsgrunner.

Bakgrunnen er blant annet krigen på slutten av 1980-årene og begynnelsen av 1990-tallet mellom Aserbajdsjan og nabolandet Armenia om området Nagorno-Karabakh. Siden den gang har det vært spent mellom de to landene, som begge er tidligere Sovjet-republikker. International Crisis Group skrev i en rapport for snaut to år siden at de fryktet at krigen ville blusse opp igjen.

Arsenal har sendt en henvendelse til UEFA (det europeiske fotballforbundet) der de ber om forsikringer om Henrikh Mkhitaryans sikkerhet. Arsenal-spilleren er, sammen med Magnus Carlsens konkurrent Levon Arionian, den desidert mest kjente idrettsutøveren fra Armenia.

Guardian skriver at det er sinne i Arsenal-leiren over at en av deres spillere kan miste en så stor kamp på grunn av sikkerheten. Avisen fastslår at klubben vil ta en endelig avgjørelse neste uke og at de slett ikke er sikker på at det vil bli et positivt svar.

For Aserbajdsjan, som de siste årene har lagt stor prestisje i å ta store internasjonale idrettsarrangementer, kan kaoset rundt Europa League-finalen bety et omdømmeproblem.

Mkhitaryan har spilt i 11 av Arsenals 14 Europa League-matcher til nå denne sesongen, og han er den av midtbanespillerne som har flest minutter på banen, ifølge Guardian. For to år siden scoret han i Europa League-finalen - den gang for Manchester United.

Guardian skriver at det ikke er realistisk å tro at Arsenal vil trekke seg fra finalen i protest - med tanke på at en Champions League-plass står på spill og at derfor godt over en halv milliard kroner står på spill.

Arsenal - og Chelsea - er også bekymret over at klubbene får bare maksimalt 6000 billetter hver. Det skyldes, ifølge UEFA, at flyplassen i Baku ikke har kapasitet til å handle flere tilreisende.

I en uttalelse fastslår Arsenal at supporterne er i en veldig vanskelig situasjon.

– Vi er veldig skuffet over det faktum at på grunn av transportbegrensninger, kan UEFA bare gi maksimum 6 000 billetter til Arsenal - på en stadion med plass til over 60 000. Tiden vil vise om det i det hele tatt er mulig for 6 000 fans å være til stede, med tanke på de ekstreme reiseutfordringene, skriver Arsenal i uttalelsen.

Liverpool-sjefen Jürgen Klopp tok opp Baku-problemet allerede forrige uke på sin ukentlig pressekonferanse. Han mente det var «uansvarlig» å legge Europa League-finalen til Aserbajdsjans hovedstad. Det likte selvfølgelig ikke Aserbajdsjans fotballforbund, og generalsekretær Elkhan Mammadov karakteriserte det som en «ubehagelig overraskelse».

Tyskeren sa blant annet at «hvordan kan man ha finaler i Kiev eller Baku?» og om beslutningstakerne i UEFA sa Klopp:

– Jeg vet ikke hva disse folkene spiser til frokost.

Publisert: 17.05.19 kl. 18:12