Kaptein-kanon reddet Rosenborg: - Banen er en skandale

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Rosenborg 1–1) Han tok ansvar da det gjaldt som mest: Et kanonskudd fra kaptein Mike Jensen (31) - og Rosenborg tok sitt første poeng på bortebane denne sesongen.

Oppdatert nå nettopp







Men etter kampen var RBK-kapteinen mest opptatt av å slakte den dårlige Åråsen-matta. I intervju med Eurosport omtalte han underlaget som «en skandale» og «pinlig».

Poenget var fortjent, etter en god 2. omgang fra Rosenborgs side. Totalt skapte de 10 målsjanser i denne kampen. Da er én scoring dårlig betalt. Alexander Søderlund hadde muligheten til å sikre alle tre poengene rett før slutt, men keeper Maric hos LSK reddet. Det samme med headingen til Tore Reginiussen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Det er mer krefter i oss nå, vi er virkelig på gang, sier Alexander Søderlund til VG.

– Vi er på gang

Det var LSK som tok ledelsen.

En flott Lillestrøm-kontring midtveis i 1. omgang, en perfekt timet pasning fra Thomas Lehne Olsen til Daniel Gustafsson, ex-LSKer Marius Lundemo rakk ikke hjem, og en meget god avslutning kom fra svensken, uten mulighet for RBK-keeper André Hansen - og LSK var i teten på sin første store sjanse.

RBK tok over etter dette, og Yann-Erik de Lanlay vil nok tenke mye og lenge på sjansen han misbrukte, da han fikk stå alene innenfor fem-meteren etter 41 minutters spill. De Lanlay kunne tatt ned ballen og plassert den i målet, men i stedet skjøt han et halvtreff på direkten, ballen skled av foten hans - og gikk i bue over mål.

En stor, misbrukt sjanse av Rosenborg til å utligne før pause.

Men utligningen kom - etter en drøy time. Alexander Søderlund, inn for Botheim etter pausen, får målgivende. Men goalen er Mike Jensens. Han tok baksparket fra Søderlund på direkten, og smelte den i mål fra 14 meter. Scoringen kom på Rosenborgs sjuende målsjanse og var ytterst fortjent.

les også Molde-spillere dro på russefest: – Vi har håndtert saken

Søderlund for Botheim var en ting. Men endringen på back og kant, med Valsvik ut og Adegbenro inn, var enda viktigere. Rosenborg så mer ut som seg selv etter pause, med to hurtige kanter - og Birger Meling tilbake på sin vante backplass.

– Vi var fornøyd med gjengen som startet mot Sarpsborg sist, og synes de fortjente å starte på nytt. Så kom baklengsmålet, vi måtte tenke annerledes og fikk godt betalt for det, forklarer Horneland om laguttaket.

Men det ble med Mike Jensens praktscoring - 1–1 på Åråsen.

– Rosenborg har fått en trå start, og det var et gunstig tidspunkt å møte de på for oss. Men man ser i 2. omgang at de er et godt fotball-lag, når de begynner å finne formen blir de å regne med, sa Thomas Lehne-Olsen, til VG.

Bombardert med Bendtner-spørsmål

I pressesonen etterpå måtte Rosenborg-treneren svare på spørsmål om Nicklas Bendtner, som ble vraket til kamptroppen. Horneland sa at det ikke hadde noe med spissens uttalelser tidligere i uken, og at dansken heller ikke er til salgs, etter at styreleder Ivar Koteng uttalte til NRK at Bendtner kan forsvinne denne sommeren.

Publisert: 11.05.19 kl. 19:53 Oppdatert: 11.05.19 kl. 20:46