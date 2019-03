KLAR FOR ODD: Sander Svendsen (21) returnerer til Eliteserien og skal frem til sommeren spille for Odd. Foto: Alexander Larsson Vierth / TT / TT NYHETSBYRÅN

Svendsen tilbake til Eliteserien

Sander Svendsen (21) kommer på lån fra svenske Hammarby til Odd.

21-åringen gikk fra Molde til Hammarby sommeren 2017. I forrige sesong ble det mange innhopp på Svendsen som kun fikk en hel kamp for det svenske laget i Allsvenskan.

På en pressekonferanse tirsdag morgen bekreftet trener Dag-Eilev Fagermo og Svendsen at 21-åringen spiller i den hvite Odd-drakta frem til sommeren.

– Vi er veldig fornøyd med denne signeringen. Vi har vært på jakt etter en angriper som er målfarlig og kreativ, og det er han, forteller Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til VG.

Han bekrefter også at Svendsen er tiltenkt en kant i Odds 4–3–3 system, og at avtalen gjelder frem til midten av juli. Fagermo trekker også frem at Svendsen kommer i god kampform.

– Han kommer fra oppkjøring med både treningskamper og cupkamper i Hammarby, så han er klar. Det er godt å få inn en slik spiller og ikke en bosman-spiller, forteller han.

Hammarby har flere profilerte spisser i troppen som tidligere FKH-spiss Nikola Djurdjic og nylig signerte de eks-Vålerenga-spiller Vidar Örn Kjartansson. Dermed står nok Svendsen enda lenger bak i køen i den svenske klubben i kampen om spilletid.

– Da Dag-Eilev ringte meg føltes det godt. Vi hadde en god samtale som ga meg en god følelse. Jeg kjente jeg ville kjøre på, forteller 21-åringen i et intervju på klubbens hjemmesider.

