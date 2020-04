I STUDIO: Sigrid Heien Hansen (t.v.) og Andrine Tomter i studio hvor de spilte inn nye episoder av Vålerenga-kvinnenes podcast «Hun presterer». Foto: PRIVAT

Andrine og Sigrids nye fotballpodcast: – Personlig

De mener det er nok av podcaster hvor menn snakker om fotball. Nå har Andrine Tomter og Sigrid Heien Hansen fra Vålerenga Kvinner åpnet opp om hvordan livet er på innsiden av en toppklubb.

For mindre enn 10 minutter siden

Hver uke vil Vålerenga-spillerne Andrine Tomter og Sigrid Heien Hansen ta opp temaer som angår prestasjon i kvinnefotballen i trening og kamp – på godt og vondt.

– Det finnes nok av podcaster der ute hvor menn snakker om fotball. Det er fint det, men det er gjerne om fotball sett fra utsiden. Vi vil fortelle om det som skjer på innsiden i en Toppserie-klubb. Vi tror det er viktig for jenter å få høre hvordan det er, for det er de som er målgruppen, sier Sigrid Heien Hansen.

24-åringen har alltid hatt «snakketøyet» i orden. Nå får hun brukt det titt og ofte når podcasten #hunpresterer skal gis ut hver fredag. 10 episoder er planlagt denne sesongen.

Heien Hansen og Tomter skal innom alt fra dagliglivet som kvinnelig fotballspiller når det kommer til det å prestere.

— Og da skal vi snakke om alle deler. Vanligvis hører man mest om det positive, men det er mye mer rundt motgang som man ikke hører så mye om. Vi skal vise at jenter kan snakke om fotball og vi skal dele av vår erfaring, sier VIF-spilleren.

De to styrer selv hvilke temaer som blir tatt opp. Det gjør jobben litt enklere.

– Da føler vi at dette er vårt eget, at det som blir sagt kommer fra oss personlig. Samtidig gjør det at vi er trygg på de temaene vi diskuterer.

Pratesyk

— Og det er ingen som legger føringer for hva som skal sies?

– Nei, det er ikke det. Vi får hjelp til å holde oss til temaet, men det er alt. Så håper vi at vi har en stemme som kan være viktig å høre på. Vi tror det er viktig for jenter å høre at vi kan prestere og at det er like naturlig som for menn.

– Hvem er mest pratesyk av deg og Andrine?

– Det er det enkleste spørsmålet jeg har fått. Det er uten tvil jeg. Jeg snakker mest uten tvil, og jeg pleier å si at jeg er den som har ordet, mens hun er den som snakker best. Det er en god kombinasjon på grunn av motsetningene, og det gjør podcasten mer interessant, sier Sigrid Heien Hansen og innrømmer at det har vært «digg» å kunne holde på med noe annet i en tid hvor corona-pandemien har ført til permitteringer og full stopp også i fotballen.

Publisert: 09.04.20 kl. 16:06

