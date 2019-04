TRØSTET HVERANDRE: Ander Herrera var tilbake, og rakk å vise hvor viktig han er for laget, men det holdt ikke til seier likevel. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Tall til å få sparken av

To seire, én uavgjort og syv tap på ti kamper vil normalt sett bety én ting for en manager i Manchester United: Sparken.

Dersom omstendighetene hadde vært annerledes, dersom det ikke var nøyaktig én måned siden alle smilte og Ole Gunnar Solskjær ble ansatt frem til sommeren 2022, hadde det trolig vært over etter den verste tikampsrekken i United siden nedrykkssesongen 1973/74.

Han får selvsagt ikke sparken nå, men vil neppe tåle noe som ligner på denne begredelige rekken neste sesong. Den dramatiske formsvikten har ført til at presset vil være mye større på Solskjær når Premier League starter igjen i august, særlig siden en plass i Champions League ser ut til å ryke etter 1–1 mot Chelsea.

Manchester United har bare tatt syv av 21 mulige poeng på de syv siste kampene. Der det for noen uker siden var vanskelig å se for seg at Solskjær skulle havne i en truet posisjon som manager, er situasjonen blitt fullstendig forandret på rekordtid.

DÅRLIG TID: Ole Gunnar Solskjær kaster ballen til Ashley Young. United jaktet et seiersmål, men Maurizio Sarris Chelsea sto imot. Foto: John Peters / Manchester United

Den norske manageren henger likevel litt i tauene, han mottar det ene verbale slaget etter det andre og det er ikke så lett å forsvare seg. Smilet hans er ikke like sjarmerende for supporterne lenger, alt han sier preges av de dårlige resultatene og flere og flere snakker om at «denne jobben er for stor for Solskjær».

Og selv om det ikke er mediene som avgjør hvem som styrer Manchester United, gir presset derfra ofte en god indikasjon. Stadig flere uttrykker både liten tillit og mistillit til Solskjær, ikke bare i avisene med størst bokstaver.

Varme tilhengere har også endret mening, som sjefskribenten i Manchester Evening News, Samuel Luckhurst. 22. februar uttalte han til united.no: «Spørsmålet er ikke lenger om Ole Gunnar Solskjær får jobben som United-manager, men når.»

1. mars skrev Luckhurst at «Ole Gunnar Solskjær bør få jobben selv om Manchester United ikke kvalifiserer seg for Champions League eller vinner FA-cupen». Og i avisens United-podkast uttalte han etter ansettelsen at det egentlig ikke kan vurderes hvor bra jobb Solskjær har gjort før våren 2021, om to år, selv om Luckhurst påpekte at mye kan skje innen den tid.

Ting har visst skjedd veldig fort. Fredag sa samme mann til VG at det var feil å ansette Solskjær så tidlig som i slutten av mars, at Solskjær «sannsynligvis ikke» er den rette for jobben, men at han fortjener tiden frem til desember før han bedømmes.

På en måned i jobben har Solskjær blitt feil mann og mistet halvannet års tålmodighet ...

Den ESPN-tilknyttede fotballforfatteren Michael Cox, som styrer det anerkjente nettstedet zonalmarking.net, har ingen tålmodighet i det hele tatt. I den populære podkasten Totally Football antydet han foran midtukemøtet med Manchester City at United bør gå tilbake på Solskjær-avgjørelsen, innse at dette har «rast sammen» og heller hente en mer erfaren manager.

NY TABBE: David de Gea mister ballen, Marcos Alonso lirker den inn via stolpen. Foto: Mike Egerton / EMPICS Sport

Men United har også prøvd noen av bransjens mest erfarne managere, det har ikke gått spesielt bra. Klubben har famlet i seks år, Solskjær overtok en ganske kaotisk sammensatt tropp og har ennå ikke kjøpt en eneste spiller.

Resultatene hans er fortsatt råsterke, selv om helheten drukner i den siste månedens brutale fall.

Manchester United har nå møtt alle lagene én gang i serien under Solskjær. På en tabell over disse 19 rundene, altså en halvspilt sesong, er United nummer tre, ni poeng bak Manchester City og syv bak Liverpool, men hele syv foran Arsenal og åtte foran Tottenham og Chelsea.

Mot Chelsea så det veldig bra ut helt til David de Gea dummet seg ut igjen. Den spanske målvakten har reddet Manchester United i mange år, men svikter når Solskjær trenger ham som mest.

United åpnet med en voldsom entusiasme, og med angrepskombinasjoner sjelden sett denne sesongen. Formasjonen var tryggere med fire bak, Matic og Herrera var tilbake som Pogbas ryddegutter, Mata var kreativ og kjempende på toppen av midtbanediamanten og spanjolens 1–0-scoring kom etter et forspill som gjør det til en av de fineste av de 46 United har scoret på Solskjærs 27 kamper.

Men da Chelsea utlignet var det bemerkelsesverdig full stopp, og 2. omgang viste igjen hvilken formidabel oppgave som venter Solskjær.

Nå blir det en sommer full av kjøp og salg, og fortsatt ser det ut til at han må lede spillerlogistikken uten en lenge etterlyst sportsdirektør. Det blir også en sommer full av trening, både fysisk, i kamp etter kamp faller intensiteten, men minst like mye taktisk. Hvordan vil Solskjær at United skal spille for å utfordre topplagene? Hva er den store planen? Hvordan skal United skape sin nye identitet, sitt offensive grunnspill?

Det er neppe en eneste manager i verden som kunne stablet på beina et United-lag som kan utfordre om ligagullet neste sesong, men etter resultatene den siste måneden er Solskjær i hvert fall nødt til å gi supporterne et håp om at bedre tider ikke er så langt unna.

Han tok Manchester United til kvartfinalen i Champions League og FA-cupen, han har løftet laget tett innpå «topp fire» i ligaen, men mye tyder likevel på at denne våren ender med tap på alle fronter.

De mange seirene i begynnelsen tilhører fortiden.

Nå skal Ole Gunnar Solskjær bevise at han tilhører United-fremtiden.

PS! Manchester United er på sjetteplass. Fortsatt er det mulig å bli blant de fire beste, med to serierunder igjen. Men hvis Tottenham tar ett og Chelsea tre poeng til, er det trolig kjørt på grunn av dårlig United-målforskjell. Arsenal er også ett poeng foran, og vil garantert holde United bak seg med to seire.

